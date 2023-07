Wonka, il primo trailer ufficiale/ Video, il film con Timothée Chalamet al cinema il 14 dicembre

E’ stato pubblicato nelle scorse ore il primo trailer ufficiale dell’atteso film Wonka, pellicola scritta e diretta da Paul King e che vedrà come protagonista principale il giovane attore di Dune, Timothée Chalamet, nel ruolo di Willy Wonka. Quest’ultimo, considerato il più grande inventore del cioccolato al mondo, torna quindi sul grande schermo dopo lo storico film con Gene Wilder, e la riedizione più recente con Johnny Depp. Nel cast troveremo anche Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter e Olivia Colman, e il film sarà nelle sale cinematografiche in vista del Natale 2023, visto che farà la sua comparsa il prossimo 14 dicembre, fra poco più di 5 mesi, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Wonka prenderà ovviamente ispirazione dal noto romanzo La Fabbrica di Cioccolato, scritto da Roald Dahl, e considerato uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi. Racconterà la storia del mago del cioccolato, l’evoluzione nel corso della sua vita che lo ha portato a diventare il più grande inventore di dolci di tutti i tempi. Paul King, autore e regista, è già stato sceneggiatore e regista di Paddington, ma anche produttore di “Harry Potter”, “Gravity”, “Animali fantastici” e “Paddington”. Al suo fianco Alexandra Derbyshire (“Paddington”, “Jurassic World: Dominion”) e Luke Kelly (“Le Streghe”).

WONKA, PRIMO TRAILER UFFICIALE: IL CAST

Al centro della cinepresa ci sarà uno degli attori di maggior talento del momento come Timothée Chalamet che avrà l’obiettivo di far conoscere la straordinaria storia di Willy Wonka anche alle generazioni più giovani, tenendo conto che il primo film uscì nel 1971, mentre il secondo nel 2005, quindi quasi 20 anni fa.

Fra gli attori principali nel cast troviamo Calah Lane, già vista in “Verrà il giorno” e vincitore di un Emmy e del Peabody Award , ma anche la candidata all’Oscar Sally Hawkins (“La forma dell’acqua – The Shape of Water”, i film di “Paddington”, “Spencer”), Rowan Atkinson, più noto come Mr. Bean, nonché l’attrice premio Oscar Olivia Colman (“La Favorita”).

