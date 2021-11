DIRETTA WTA FINALS 2021/ Badosa Muguruza video streaming tv: derby senza precedenti!

DIRETTA WTA FINALS 2021: I TESTA A TESTA

Giunti ormai ad un passo dalle semifinali alle Wta Finals 2021, è giusto anche analizzarne i precedenti: curiosamente il derby Badosa Muguruza vive oggi il suo primo incrocio, ma ci può stare se consideriamo che, praticamente, fino all’anno scorso Paula Badosa aveva giocato poco o nulla nel circuito Wta, avendo una crescita esponenziale in un 2021 che l’ha vista partire con il numero 90 del ranking e chiudere in Top Ten. Decisamente più ampio il quadro che riguarda Kontaveit Sakkari: qui infatti i precedenti sono 11, la greca comanda con 6 vittorie (dunque una situazione di equilibrio).

Ci sono già quattro incroci nel 2021, con due successi per parte: Maria Sakkari si è imposta nel 1000 di Madrid (6-3 6-1) e alle Olimpiadi di Tokyo (7-5 6-2), Anett Kontaveit ha vinto i match del 500 di Melbourne (2-6 6-3 11-9) e soprattutto la finale di Ostrava pochissimo tempo fa (6-2 7-5) senza la quale la venticinquenne estone (ma anche la coetanea greca, raggiungendovi l’ultimo atto) non sarebbe arrivata alle Wta Finals 2021. Oggi la Kontaveit porterà il quadro in totale parità o la Sakkari riuscirà ad allungare il suo vantaggio? Staremo a vedere quello che succederà a Guadalajara… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WTA FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

WTA FINALS 2021: OGGI LE SEMIFINALI!

Badosa Muguruza e Kontaveit Sakkari sono le due semifinali alle Wta Finals 2021: martedì 16 novembre, a Guadalajara, si giocherà il primo match alle ore 14:00 e il secondo non prima delle 19:30, ma a noi interessano ovviamente gli orari italiani che saranno rispettivamente le 21:00 e le 2:30 della mattina di mercoledì. Dai due gironi sono uscite allora queste sfide: andamento parecchio simile per Paula Badosa e Anett Kontaveit, perché entrambe hanno vinto i primi due match qualificandosi immediatamente alla semifinale, per poi perdere l’ultima sfida.

Qui però la differenza: se a Iga Swiatek non è comunque servito vendicare il ko olimpico contro la Badosa, Garbiñe Muguruza ha invece battuto la Kontaveit ottenendo il posto in semifinale. Nell’altro girone è invece emersa Maria Sakkari, che ha vinto lo spareggio contro Aryna Sabalenka; adesso si tratta di capire in che modo andranno le cose nella diretta delle Wta Finals 2021, naturalmente non ci sono favorite in maniera netta anche se, per il trend dell’ultimo periodo confermato anche a Guadalajara, Badosa e Kontaveit hanno qualcosa in più.

DIRETTA WTA FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Ci prepariamo alle semifinali delle Wta Finals 2021: soltanto Garbiñe Muguruza aveva già giocato questo torneo ed era arrivata in semifinale nel 2015 (l’anno della finale a Wimbledon), venendo eliminata da Agnieszka Radwanska che aveva poi vinto il titolo. Altri tempi, davvero: sei anni dopo la spagnola torna nella Top 4 del Master di fine stagione e incrocia la racchetta in un derby contro Paula Badosa, della quale possiamo dire che abbia avuto una crescita del tutto simile alla sua, forse addirittura meno graduale ma per il momento senza uno Slam a fare la differenza.

Di Anett Kontaveit e Maria Sakkari dovremmo invece citare la grande regolarità: in un modo o nell’altro sono sempre rimaste sulla breccia, qui con il “limite” di non aver mai operato il grande salto di qualità. L’estone certamente si è presa 4 titoli nel 2021 (ne aveva uno in tutta la carriera) ma negli Slam non è mai andata oltre i quarti, la greca ha fatto due semifinali nei Major in questa stagione ma per contro ha un trofeo Wta e una finale quest’anno. Persa, a fine settembre, contro la coetanea Kontaveit: conterà il giusto, perché la diretta delle Wta Finals 2021 può rappresentare un contesto totalmente diverso e dunque si tratterà di scoprire quali giocatrici andranno in finale a giocarsi il Master…



