X Factor 2019 finale/ Diretta, vincitore e finalisti: ospiti Ultimo e Robbie Williams

ANTICIPAZIONI FINALE X FACTOR 2019: CHI SARÀ IL VINCITORE?

L’attesa è finita. Oggi, giovedì 12 dicembre, in diretta dal Forum di Assago, in prima serata su Sky Uno, Alessandro Cattelan condurrà la finalissima di X Factor 2019. Dopo delle serrate audizioni, dopo le tante emozioni vissute nelle varie puntate del live, i Booda, Davide Rossi, la Sierra e Sofia Tornambene si contenderanno il titolo di vincitore assoluto in una sfida senza esclusioni di colpi. Sarà una serata importante anche per i giudici. Il nome da battere è quello di Samuel, giunto in finale con due gruppi; seguono Malika Ayane e Sfera Ebbasta che, invece, cercheranno di portare a casa la vittoria con un concorrente a testa. La veterana Mara Maionchi, vincitrice di diverse edizioni tra cui quella dello scorso anno con Anastasio, arriva in finale senza concorrenti. Con la sua esperienza, però, è pronta ad assistere ad una serata imperdibile con Alessandro Cattelan che, per la nono volta consecutiva, sarà il padrone di casa.

LE REGOLE DELLA FINALE DI X FACTOR 2019

I finalisti di X Factor 2019, Booda, Davide Rossi, la Sierra e Sofia Tornambene, dovranno affrontare tre manche prima di scoprire chi sarà il vincitore. Durante la prima manche, i quattro concorrenti finalisti dovranno duettare con un’icona della musica, il super ospite internazionale Robbie Williams. Al termine della manche, un concorrente sarà eliminato e i tre rimasti affronteranno la seconda manche durante la quale presenteranno il Best of, ovvero un medley dei tre brani che più li rappresentano tra quelli presentati nel corso delle puntate. Allo scontro in finale arriveranno, così, in due: i due super finalisti si contenderanno la vittoria esibendosi con il proprio inedito. Tutte i concorrenti si esibiranno dal vivo davanti all’immenso pubblico del Forum e su un palco grande oltre 1200 metri quadrati

GLI OSPITI DELLA FINALE DI X FACTOR: ROBBIE WILLIAMS E ULTIMO

Grandi ospiti per la finalissima di X Factor 2019. Oltre all’ospite internazionale che, come vi abbiamo annunciato, sarà Robbie Williams che canterà con i concorrenti, ospite dell’ultima puntata del talent show di Sky sarà l’artista italiano più ascoltato dell’ultimo anno. Sul palco di X Factor 2019, infatti, salirà Ultimo che, oltre ad esibirsi sulle note di un medley dei suoi più grandi successi, presenterà in anteprima il suo nuovo singolo, in uscita il 13 dicembre 2019 – Tutto questo sei tu che è una profonda dichiarazione d’amore. Nonostante sia giovanissimo, Ultimo ha già conquistato 31 dischi di platino e 16 dischi d’oro e su Spotify è l’artista più ascoltato del 2019 con oltre 697 milioni di stream. Inoltre, si è già esibito allo stadio Olimpico e dal 29 maggio 2020 sarà in tour negli stadi italiani.



