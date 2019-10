X Factor 2019 Live, 2a puntata/ Eliminato e diretta: Maneskin e Lewis Capaldi ospiti

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA DEI LIVE DI X FACTOR 2019

Giovedì 31 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, torna l’appuntamento con X Factor 2019. Alessandro Cattelan, nel duplice ruolo di conduttore e creative producer dello show, conduce la seconda puntata dei live show. Dopo l’eliminazione della giovanissima Mariam Rouass, concorrente della squadra Under Donne guidata da Sfera Ebbasta, la gara è entrata nel vivo. Gli undici concorrenti ancora in gara puntano a conquistare l’accesso alla finalissima del 12 dicembre per avere la possibilità di presentare al pubblico l’inedito. La gara sta così diventando sempre più avvincente anche tra i giudici. Dopo aver perso una concorrente, Sfera Ebbasta spera di poter portare avanti le due ragazze che fanno ancora parte della propria squadra. Hanno ancora le squadre al gran completo, invece, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel che, con i Gruppi, è ancora considerato il favorito per la vittoria finale.

X FACTOR 2019: LE ASSEGNAZIONI DEL SECONDO LIVE

Sul palco del secondo live di X Factor 2019, i concorrenti si esibiranno in due manche sulle note dei singoli che hanno preparato per tutta la settimana e che sono stat assegnati dai giudici. Al termine delle due manche, un altro concorrente dovrà dire addio al proprio sogno, ma quali sono le assegnazioni di questa settimana? Malika ha deciso di mettere alla prova i concorrenti della squadra degli Under Uomini assegnando solo brani italiani interpretati da donne, quindi Enrico Di Lauro interpreterà Cieli immensi di Patty Pravo, Lorenzo Rinaldi canterà La notte di Arisa, mentre Davide Rossi si esibirà sulle note di In alto Mare di Loredana Bertè. Sfera Ebbasta, invece, per le sue Under Donne ha deciso di dare Summertime Sadness di Lana Del Rey a Giordana Petralia e Fix You dei Coldplay a Sofia Tornambene. Samuel, giudice dei Gruppi, ha assegnato 7 Rings di Ariana Grande ai Sierra, Clocks Go Forwards di James Bay ai Seawards e Take Ü There di Skrillex, Diplo ft. Kiesza ai Booda. Infine, Mara Maionchi ha deciso di sperimentare il talento dei propri ragazzi affidando a Nicola Cavallaro Old Town Road di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Scomparire di Giovanni Truppi ad Eugenio Campagna e My Sweet Lord di George Harrison a Marco Saltari.

GLI OSPITI DEL SECONDO LIVE SHOW di X FACTOR 2019

La seconda puntata dei live show di X Factor 2019 è dedicata al Green per l’impegno del talent show ai problemi dell’ambiente. All’inizio della serata, l’ospite internazionale Lewis Capaldi si esibirà insieme ai concorrenti sulle note della sua hit Someone You Loved, inno dell’amore universale. L’artista rivelazione scozzese, che con il suo album di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent – pubblicato nel 2019 – ha conquistato la prima posizione dei dischi più venduti nel Regno Unito e in tutto il resto dell’Europa, presenterà anche il suo ultimo successo Hold Me While You Wait. Grande attesa, poi, per il ritorno dei Maneskin che si esibiranno sulle note di Le Parole Lontane, già disco d’oro. La band romana torna sul palco dove tutto è cominciato dopo aver conquistato 13 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 230 milioni di stream su Spotify.





