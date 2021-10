X FACTOR 2021, BOOTCAMP/ Diretta, Emma: “Stasera gioco con le sedie”

X Factor 2021: diretta bootcamp e formazione squadre 7 ottobre

Emma Marrone è pronta ad assegnare le cinque sedie tra i dodici allievi scelti per i bootcamp. La cantante salentina è pronta a fare le proprie scelte scegliendo i cinque concorrenti da portare agli home visit. In attesa dell’inizio della puntata, Emma ricorda l’appuntamento odierno sui social esortando tutti i fans a sintonizzarsi su Sky Italia per seguire la puntata. “Qui solo per ricordarvi chi è il giudice più simpatico. Vabbè stasera a X Factor ci sono i BOOTCAMP… Quel gioco con le sedie! Ci vediamo su Sky Italia”, scrive Emma che è pronta a seguire il proprio istinto dando la possibilità a cinque talenti di portare avanti il proprio sogno (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Morgan contro Manuel Agnelli/ "Mi pare in stato confusionale e disinformato"

X Factor 2021: prima serata dei bootcamp

Dopo le prime puntate dedicate alle audizioni, oggi, giovedì 7 ottobre, X Factor 2021 entra ufficialmente nel vivo. Questa sera, andrà in onda la prima puntata dedicata ai bootcamp nel corso della quale Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika sceglieranno i concorrenti che formeranno le squadre che, quest’anno, saranno molto varie sia per il genere musicale che per l’età dei concorrenti.

X Factor 2021, audizioni 3a puntata/ Diretta e concorrenti: Nava ai bootcamp

Sono stati tantissimi i talenti che, nel corso delle puntate dedicate alle audizioni, sono saliti sul palco per strappare i tre sì dei giudici e continuare l’avventura nel talent show di Sky. Non tutti, però, riusciranno a conquistare un posto nei live. Non tutti i concorrenti che si esibiranno questa sera riusciranno ad accedere alla fase successiva di X Factor. Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton e Mika sono così attesi da un compito molto arduo.

X Factor 2021: cinque cantanti per ogni squadra

Dopo aver scelto i 12 talenti di ciascuna squadra, nel corso della puntata di X Factor 2021 in onda questa sera, Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli sono chiamati a fare scelte molto difficili. Tutti i cantanti che hanno superato la fase delle audizioni hanno dimostrato di avere grandissimo talento, ma solo cinque riusciranno ad accedere alla fase degli home visit. Ciascun giudice, infatti, tra i dodici allievi, dovrà assegnare solo cinque sedie.

X FACTOR 2021, AUDIZIONI 2a PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Miriam, L8 e Mutonia

Dopo aver riempito le cinque sedie, i giudici potranno cambiare le proprie idee attraverso lo strumento dello switch con cui potranno assegnare la sedia già assegnata in precedenza, ad un concorrente che considereranno più meritevole di continuare l’avventura. Fino all’ultimo, nessun concorrente sarà sicuro di aver conquistato in modo definitivo la sedia.

X Factor 2021: come vedere in streaming i bootcamp

A raccontare le emozioni di tutti i concorrenti prima e dopo l’esibizione per conquistare la famosa sedia sarà Ludovico Tersigni che proverà a mettere a proprio agio tutti i talenti. Come sempre, la prima puntata di X Factor 2021 dedicata ai bootcamp potrà essere vista sia in diretta televisiva e in streaming su Sky Italia e su Now.

Dopo la serata di questa sera, ci sarà la seconda puntata del talent show dedicata ai bootcamp e, successivamente, ci saranno gli home visit nel corso dei quali saranno scelti ufficialmente i concorrenti dei live.





© RIPRODUZIONE RISERVATA