X Factor 2021, Bootcamp/ Diretta: Emma, Hell Raton i concorrenti agli Home Visit sono…

X Factor 2021 ultimo appuntamento con i Bootcamp: chi saranno i concorrenti agli Home Visit

Nella prima serata di oggi, giovedì 14 ottobre, torna l’appuntamento con il viaggio di X Factor 2021, il talent show musicale in onda su Sky e NowTv e che prosegue con l’appuntamento all’insegna dei Bootcamp. Dopo aver visto le scelte di Manuel Agnelli e di Mika rispetto ai concorrenti da far sedere sulle cinque sedie disponibili, sette giorni esatti dopo tocca ad Emma Marrone e all’amico Hell Raton scegliere i concorrenti da portare nella successiva fase degli Home Visit. Gli altri giudici assisteranno da dietro le quinte alle ardue decisioni dei due cantanti che potranno rivedere i talenti finora portati avanti e compiere le loro scelte quasi definitive, stringendo il cerchio ancora di più.

Si tratta di una fase molto delicata durante la quale, come abbiamo avuto modo di vedere la scorsa settimana con Manuel Agnelli e Mika, non è semplice decidere quali concorrenti tenere ancora in gara e quali invece salutare o, ancor peggio, far alzare dalla sedia precedentemente assegnata. Scelte spesso non comprese e criticate dai colleghi giudici ma comunque indispensabili per poter andare avanti nella fase di selezione che precede la decisione definitiva prima dei Live.

X Factor 2021: cinque cantanti per Emma e Hell Raton

Questa sera Emma ed Hell Raton si troveranno di fronte ai loro rispettivi 12 talenti scelti nelle precedenti fasi di selezione di X Factor 2021. Questa volta però, solo cinque per ciascun giudice saranno destinati ad andare avanti e a ritrovarsi agli Home Visit, mentre per gli altri il sogno di prender parte ai Live si concluderà definitivamente questa sera. Dopo aver risentito i vari talenti. Emma ed Hell Raton dovranno compiere le loro decisioni, senza alcuna influenza esterna ma solo spinti dalle proprie sensazioni.

Quasi sicuramente ci saranno ripensamenti, dispiaceri ed arrabbiature ma le sedie sono solo cinque e non ci sarà posto per tutti. I due giudici protagonisti nella puntata di oggi però, così come accaduto con Manuel Agnelli e Mika potranno usufruire dello strumento messo loro a disposizione, quello dello switch. Attivandolo, la sedia precedentemente occupata da un altro concorrente sarà nuovamente liberata e pronta a far sedere un nuovo talento. Fino alla fine, dunque, nessun concorrente sarà certo di aver conquistato un posto alla fase successiva.

Come vedere in streaming i bootcamp X Factor 2021?

A tenere le redini della seconda puntata dedicata ai Bootcamp di X Factor 2021 sarà anche stasera il padrone di casa Ludovico Tersigni, negli inediti panni di conduttore. Un’esperienza particolarmente formativa anche per lui che è stato messo di fronte a dei grandi talenti della musica. Ludovico nel precedente appuntamento ha condiviso i suoi punti di vista sui concorrenti in gara, trovandosi talvolta d’accordo, altre volte meno, con le scelte dei giudici.

Anche la seconda puntata dei Bootcamp sarà visibile nella prima serata odierna a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NowTv per i suoi abbonati. Il talent musicale copre anche tutti i principali social, da Twitter a Facebook passando per Instagram e TikTok, usando l’hashtag ufficiale “#XF2021”. Ricordiamo infine che la prossima puntata del 21 ottobre sarà quella dedicata agli Home Visit durante la quale saranno scelti i tre concorrenti per ciascun giudice che prenderanno parte ai Live Show di X Factor 2021 in partenza il 28 ottobre.

