X-Factor 2022, Fedez si esibisce senza tatuaggi/ Coperti da fondotinta? Web in tilt…

X-Factor 2022, Fedez si esibisce senza tatuaggi sulle note di Crisi di stato

La finale di X-Factor 2022 è stata un grande successo e ha portato al trionfo i Santi Francesi, per molti i vincitori annunciati, per altri la vera sorpresa di questa edizione. La finalissima ha riservato numerosi momenti iconici, come l’esibizione di Ambra Angiolini sulle note della sua T’Appartengo, ma anche quella di Fedez che si è presentato sul palco in una veste eccezionale. Il rapper ha presentato il suo nuovo singolo Crisi di stato a petto nudo e, soprattutto, senza tatuaggi, che potrebbero essere stati coperti da un’ampia dose di fondotinta.

Il tatuaggio è uno dei tratti distintivi di Fedez: per questo vedere la sua pelle completamente priva di inchiostro è un evento alquanto eccezionale. La medesima iniziativa era stata presa proprio in occasione del lancio della nuova hit Crisi di stato, quando pubblicò sui sui profili social una sua foto senza tatuaggi. La sua esibizione ha ovviamente infiammato il palco di X-Factor 2022, ma anche il popolo del web: su Twitter, in particolare, numerosi utenti hanno commentato l’inedita scelta di look del cantante.

Fedez senza tatuaggi, web sconvolto e tanta ironia

Uno dei commenti più ricorrenti su Twitter riguarda l’utilizzo del fondotinta con cui Fedez ha coperto tutti i suoi tatuaggi nella finale di X-Factor 2022. Un’operazione indubbiamente complicata, ma che ha portato i suoi frutti: sulla sua pelle non c’era alcuna traccia di inchiostro. “Poche cose mi inquietano come fedez senza tatuaggi” rivela stupito un utente. E c’è anche chi sfrutta l’ironia: “Necessito il nome del fondotinta usato per nascondere i tatuaggi di Fedez per le mie occhiaie“. Le immagini di Fedez senza tatuaggi si diffondono in rete a macchia d’olio, trattandosi di un evento quasi unico.

Intanto il rapper è stato uno dei grandi protagonisti della finale di X-Factor 2022, e non solo per questo inedito look. Nel corso della serata ha infatti rivelato un retroscena che inevitabilmente ha fatto parlare di sé: “Posso dire una cosa? Mia moglie e mia madre mi uccideranno. Una volta io e i Tropea ci siamo fumati una canna insieme“. Ironico, schietto e senza peli sulla lingua, come ci ha abituati, Fedez si è sicuramente preso la scena nell’ultimo atto di questa edizione segnata dal talento vincente dei Santi Francesi.

poche cose mi inquietano come fedez senza tatuaggi #XF2022 pic.twitter.com/TBSspJuiHn — 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘦𝘴𝘴 𝘢𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘬 (@cmqfranci) December 8, 2022

Necessito il nome del fondotinta usato per nascondere i tatuaggi di Fedez per le mie occhiaie #XF2022 pic.twitter.com/aaRi3cvaDq — Angelica (@therealengie) December 8, 2022













