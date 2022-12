X Factor 2022, pagelle finale e vincitore/ I Santi Francesi nell’Olimpo, Bea “la vera pop star”

X Factor 2022: I Santi Francesi, percorso netto da 10 e lode

Si è concluso X Factor 2022. A trionfare al Forum di Assago sono I Santi Francesi che dalla prima puntata hanno convinto giudici e pubblico, dimostrandosi una delle band più complete e mature del programma: un’opinione rafforzata dal loro inedito che fin da subito ha scalato le classifiche. Per loro un percorso netto, lineare, ma allo stesso tempo fatto di una crescita costante che li ha portati a diventare una vera e propria band pronta a conquistare i palazzetti durante i live. Il loro percorso è stato da 10 e lode, lo stesso voto (magari senza la lode della vittoria) che merita però anche la “Queen” di questa edizione di X Factor: Beatrice Quinta.

Fedez "Mi sono fatto una canna con Tropea"/ "Mia moglie Chiara Ferragni mi ucciderà"

La “Diva Divisiva”, che Fedez ha definitivo l’unica vera “pop star” di questa edizione, è entrata nel programma con un bagaglio che ha riempito nel corso dei mesi con esperienza, consapevolezza e tacchi 12. Come tiene il palco lei, nessuno nel corso dell’edizione 2022 del programma condotto da Francesca Michielin. Il suo inedito, “Sesso”, apprezzato alle audition, ha stupito ancor di più nel corso dei Live, tanto da essere quello che sulle piattaforme multimediali ha avuto più successo. Il suo secondo posto sarà probabilmente solo un punto di partenza.

Vincitore X Factor 2022 chi è: Santi Francesi/ Beatrice Quinta e Linda sul podio...

X Factor 2022: Linda e I Tropea, nel cuore del pubblico e…

In finale abbiamo visto anche Linda e I Tropea, arrivati rispettivamente terzi e quarti a X Factor 2022. La cantante di Alba, che più volte si è mostrata con le sue fragilità davanti al pubblico e ai giudici, ha avuto il grande coraggio di dimostrare chi è senza filtri, senza paura, costruendo sé stessa e la sua storia più bella, che l’ha portata fino alla finale, dove i giudici hanno speso solo belle parole per lei, che non ha mai avuto paura di mettersi a nudo nonostante a volte alcune cose l’abbiano ferita. Per lei, in finale e nel percorso a X Factor, un meritato 9 in pagella.

X Factor 2022 live, finale/ Diretta, vincitore: I Santi Francesi hanno vinto!

Meritano un 9 tondo anche I Tropea, per la resilienza, la capacità di attraversare le tempeste, il coraggio e la forza di arrivare fino in fondo nonostante i tanti ballottaggi e le critiche. Nella puntata finale, poi, hanno riscoperto una nuova energia, portando sul palco il meglio di loro stessi e facendo ballare e cantare il Forum di Assago, in estasi per loro. Il percorso fatto all’interno del talent ha dimostrato ancora una volta quanta forza ci voglia per non lasciarsi abbattere ma allo stesso tempo quanto sia bello raccogliere i frutti dei propri sacrifici, come hanno fatto loro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA