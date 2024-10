Chi sono Les Votives: una giovane band che con Achille Lauro possono arrivare in finale

Les Votives si sono presentati al pubblico di X Factor 2024 con un’interpretazione fresca e contemporanea di Gold on the Ceiling dei Black Keys. L’esibizione è stata accolta da un caloroso applauso alla fine e i giudici sono rimasti così affascinati dalla loro performance che Achille Lauro non ha esitato a riservare per loro il suo X Pass, consentendogli un accesso diretto ai Bootcamp. Da questo momento in poi il percorso per loro è stato tutto in discesa. Dopo il primo Live il popolo social ha ribattezzato il cantante del gruppo “Mick Jagger versione baby”.

X FACTOR 2024 LIVE SHOW, 2A PUNTATA/ Diretta, eliminati: Francamente apre la gara

L’esibizione al Live è stata spaziale, qualcuno non ha apprezzato la voce del front-man che dovrebbe essere più sporca. Nonostante la bravura, quello che i fan non lasciano passare è l’atteggiamento della band, “se la tirano un po’”. Comunque sono ritenuti talentuosi e dotati di un carisma esplosivo. Faranno un lungo percorso di crescita, grazie alla guida esperta di Lauro.

Gaia Gozzi, single o fidanzata?/ La rivelazione hot non lascia spazio a dubbi: "Non faccio se*so da mesi"

I Les Votives, nonostante la giovane età, sono una rock band molto versatile. Riescono a catturare il pubblico ogni volta. Achille Lauro ha molti progetti per il gruppo. Ha ascoltato alcuni inediti della band e ne è entusiasta; al secondo Live, il gruppo eseguirà un’altra cover. Date le capacità canore di Riccardo Lardinelli, la sfida dovrebbe essere maggiore, e Lauro ha già detto che lui e la band si impegneranno per rendere “meno educata” la voce del frontman, difatti nonostante sia forte e intonata, manca di ruvidità. Ancora una volta, i Les Votives non mancheranno di entusiasmare il pubblico e la giuria che già li vede in finale. E chissà se seguiranno il consiglio di Paola Iezzi di apportare un cambiamento alla ritmica, facendo sentire il basso seduto sopra la batteria.

ELIMINATO X FACTOR 2024, CHI È/ Pablo Murphy rischia ancora, i Punkcake in bilico: i pronostici

Com’è andato il primo Live di X Factor 2024 dei Les Votives: la voce era troppo pulita

Durante il primo Live, i Les Votives hanno eseguito la canzone dei Jet Are You Gonna Be My Girl. Manuel Agnelli inizialmente ha espresso incredulità, ma dopo aver ascoltato la canzone ha detto che il gruppo è l’avanguardia di una generazione che sta cominciando a suonare. Infine, gli ha consigliato di scegliere una canzone che possono fare, poiché nel brano dei Jet, mancava qualcosa dal punto di vista vocale, ma ovviamente il pubblico di X Factor 2024 non è stato d’accordo.

Jake La Furia non ha saputo cosa dire, se non che sono stati bravi. Poi per allungare il discorso, ha iniziato un dibattito poco utile sul fatto che ci fosse un posto per loro nel mercato discografico e che potessero avere una propria identità dopo la loro uscita dal Talent. Dopo aver ascoltato le loro canzoni inedite, Achille Lauro gli ha risposto che un posto discografico è già lì per loro…

Les Votives, cover “Are you gonna be my girl?” dei Jet al primo live di X Factor 2024