Xbox Series X, il regalo di Natale di Microsoft/ Il prezzo della console scontato di 140 euro

Microsoft ha deciso di fare un vero e proprio regalo di Natale a tutti i fan della sua console, la mitica Xbox Series X. Per il periodo delle festività la multinazionale americana che fu co-fondata da Bill Gates ha deciso infatti di tagliare in maniera importante il prezzo della sua ultima nata, l’Xbox Series X, e la gemella Series S (senza il supporto ai giochi fisici). Nel dettaglio si è passati dagli originali 549,99 euro del prezzo di listino, ad un ottimo 409,99 euro. Di conseguenza stiamo parlando di uno sconto estremamente importante, ben 140 euro in meno per il pacchetto base che include ovviamente anche il controller wireless ufficiale. L’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale di Xbox e riguarda, come detto sopra, anche l’Xbox Serie S che oggi si può acquistare a soli 249,99 euro, con uno sconto di 50 euro rispetto al normale prezzo di listino.

Obiettivo di Xbox, incrementare in maniera importante le vendita in vista appunto del 25 dicembre, che si avvicina inesorabile (cadrà lunedì prossimo), e il taglio di prezzo potrà sicuramente aiutare in tal senso. La storia dell’ultima generazione di console dell’azienda americana è stata un po’ travagliata visto che il lancio è avvenuto a ridosso della pandemia di covid, con estreme difficoltà nel poterla acquistare (così come accaduto alla rivale Playstation 5), visto che nei negozi non era disponibile, ma soltanto online nelle catene specializzate.

XBOX SERIES X, IL REGALO DI NATALE DI MICROSOFT: SCONTO ANCHE PER LA VERSIONE S

Nel 2022 si era registrato anche un aumento di prezzo ma nel contempo le disponibilità erano aumentate, sia online quanto nei negozi, ed ora è arrivato questo importante sconto che sicuramente convincerà molti genitori a regalare la console ai propri figli, o magari molti appassionati a fare “il grande passo” dopo anni di dubbi.

Lo sconto più alto è stato comunque praticato in occasione del recente Black Friday 2023 di fine novembre, quando la console era scesa addirittura a 399 euro in un bundle con Diablo IV. Da segnalare che nell’Xbox Serie S ci sono anche tre mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate inclusi.

