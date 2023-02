Xiaomi rilancia il Walkie Talkie/ Ecco il 2S: display da 1,77 pollici e maxi batteria

Xiaomi ha deciso di ri-sfoderare un gadget che si era un po’ perso per strada negli ultimi anni, ma che era stato molto in voga soprattutto nei magici ’80 e ’90: stiamo parlando precisamente del walkie talkie. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un sistema di comunicazione grande un po’ più di uno smartphone, che schiacciando un pulsante permette di parlare con un’altra persona a distanza non troppo elevata, purchè sia dotata dello stesso apparecchio. Quello di Xiaomi si chiama Walkie Talke 2S e come sottolinea Wired si tratta di un dispositivo dotato di un hardware evoluto e soprattutto di una batteria capace di durare per ben cinque giorni nonostante un display a colori, la radio fm e un potente altoparlante.

Fra le sue particolarità spicca anche la possibilità di un’estrema personalizzazione, e ciò lo fa avvicinare senza dubbio alle nuove generazioni. Al momento il Walkie Talkie di Xiaomi è disponibile solo per il mercato cinese ma non è da escludere che possa giungere anche in Europa, magari tramite canali di importazione secondari. Del resto un Walkie Talkie può sempre tornare utile, ad esempio quando si stanno svolgendo delle attività outdoor dove vi è poco campo, si pensi magari ad un’escursione o ad una camminata in montagna.

XIAOMI WALKIE TALKIE: IN CINA COSTA 40 EURO

Sono utili, ricorda ancora Wired, fra i lavoratori che svolgono le proprie mansioni in stabilimenti molto grandi, un metodo di comunicazione tempestivo e a costo zero. Fra le caratteristiche di 2S di Xiaomi vi è l’impermeabilità, un’antenna con un ingombro ridotto e un display lcd da 1,77 pollici che mostra varie informazioni.

E’ presente anche una porta usb-c per ricaricare la batteria e il supporto per la radio fm. Non manca la presa per il jack da 3,5 millimetri per ascoltare la musica, ma volendo c’è anche un audio speaker da 35 millimetri incorporato. Il peso è molto leggero, solo 130 grammi, mentre i canali di comunicazione supportati sono 80, con frequenze aggiustabili manualmente e un raggio di 5 km di distanza. Infine è presente una comoda app per personalizzare ulteriormente il dispositivo con varie preferenze. Il costo è di 40 euro.

