Ottantuno anni e non sentirli. Il mitico Al Bano, nonostante l’avanzare dell’età, dimostra di avere lo stesso entusiasmo di sempre e non accenna a rallentare il passo. Il cantante di Cellino San Marco, che fin qui ha vissuto una vita alquanto movimentata tra drammi, amori e successi, guarda al prossimo futuro con ambizione e voglia di dire ancora la sua. E il primo pensiero va al prossimo Festival di Sanremo, dove evidentemente Al Bano spera di partecipare come concorrente.

L’ultima esclusione ha lasciato una ferita aperta nel cuore dell’artista pugliese che infatti non le aveva mandate a dire ad Amadeus. “Con me non ha mantenuto un patto. Mi disse che non voleva sentire la mia canzone perché voleva che fossi ospite ma la gara è la gara”, aveva tuonato Al Bano. Ora però, alla conduzione e alla direzione artistica di Sanremo torna Carlo Conti e chissà che non possano aprirsi degli spiragli. Al Bano di sicuro ha un “conto aperto” con il Festival e difficilmente mollerà la presa.

Al Bano e la ferita ancora aperta per la scomparsa di sua figlia Ylenia

Al di là delle delusioni, Al Bano si mostra sempre energico e allegro, anche se la vita con lui non è stata tenera. Il dramma più grande è stato senza dubbio la scomparsa della sua prima figlia, Ylenia, scomparsa trent’anni fa a New Orleans. Un argomento scottante per il cantante, che si scioglie solo al pensiero di riparlarne. In una intervista rilasciata di recente a Silvia Toffanin, a Verissimo, aveva ammesso di non riuscire ancora a parlarne.

“Perché è sempre quella maledetta ferita che non si rimarginerà mai. Poi da buon cristiano penso, anche a dio hanno ucciso un figlio, chi sono io per avere una vita diversa. Io so dove si trova adesso mio figlia, lo so perché lo sento e perché tra un po’ ci starò anch’io. Io ho sbagliato forse con lei, quando mi ha detto che voleva andare in Belize ho provato a oppormi, a dire di no per la prima volta una sua idea, ma lei era maggiorenne, più di tanto non potevo fare”.

