Aumenta sempre di più l’intesa tra Yulia e Giglio al Grande Fratello, la scorsa notte i due hanno dormito insieme come avevano già fatto altre volte nella casa più spiata d’Italia, stavolta però potrebbero essersi spinti oltre. Ai fan più attenti non è certo sfuggito un curioso dettaglio, c’è stato del movimento sotto il piumone e questo lascia pensare che i due gieffini non si siano scambiati solo semplici coccole e tenerezze. Naturalmente queste sono solo insinuazioni ma ad indagare su ciò che potrebbe essere realmente accaduto potrebbe essere, nel corso della prossima puntata, Alfonso Signorini.

La notte precedente i due avevano avuto un piccolo fraintendimento e questo li aveva spinti a dormire in letti separati, lei c’era rimasta male che lui fosse andato da un’altra parte ma Giglio le ha poi spiegato di averlo fatto perché lei non aveva risposto alla sua ‘buonanotte’ e pensava quindi che preferiva restare da sola. Dopo il chiarimento la Bruschi e Luca si sono lasciati andare a coccole e abbracci e hanno trascorso la notte insieme, sta nascendo l’amore tra loro al Grande Fratello?

Yulia ammaliata da Giglio al Grande Fratello: pronta a fare un passo indietro?

Quando è approdata nella casa del Grande Fratello Yulia ha subito detto di essere impegnata sentimentalmente, aveva anche raccontato che il fidanzato le ha regalato un prezioso anello del valore di cinquantamila euro. Con Giglio però non si sta affatto frenando e la loro complicità continua ad aumentare al punto che potrebbero già essersi spinti oltre sotto le coperte. La gieffina parlando del fidanzato qualche giorno fa durante la diretta ha fatto un po’ marcia indietro, forse anche per giustificare la sua vicinanza a Luca. Al conduttore ha detto che si è trattata di una frequentazione estiva, prima del reality si sono detti che si sarebbero aspettati ma lasciando le porte aperte ed è per questo che si sente libera.

Parlando di Giglio la gieffina ha detto che tra loro c’è una grande intesa, il loro rapporto sta crescendo ed è puro. A parer suo, oltre all’attrazione fisica, è una frequentazione tra due persone che si vogliono bene. Yulia ci ha tenuto a precisare che al Grande Fratello non vuole precludersi nulla, con la persona che c’è fuori non ci sono state promesse e capiranno come stanno le cose quando uscirà. Quando il suo percorso sarà finito cercherà di capire se prova le stesse cose di prima, ha poi ammesso che ad oggi non le sente.