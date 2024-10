Yulia Bruschi e Giglio, cresce l’intesa al Grande Fratello 2024: “Ma non forziamo le cose“

La nuova puntata del Grande Fratello 2024 si apre nel segno del rapporto, ormai sempre più complice e confidenziale, tra Giglio e Yulia Bruschi. Una clip riassume gli ultimi giorni dei due coinquilini, tra confidenze, sguardi d’intesa e balli di coppia, la parola passa poi ai diretti interessati che commentano questa possibile liaison in corso. “Ho sempre detto che c’è una grandissima intesa con Giglio, credo sia evidente – ammette Yulia – Il rapporto cresce sempre più e ci sono buone basi, come sincerità, intesa e semplicità. Non stiamo costruendo una relazione, ma una conoscenza tra persone che si vogliono bene”

Giglio conferma e rilancia, sottolineando di voler approfondire la conoscenza con la coinquilina ma non come una semplice amicizia: “Da parte mia c’è una diversa curiosità di conoscenza: conoscere un’amica si conosce in una maniera, ma io vorrei fare un passo in più“. Yulia sottolinea l’interesse per il parrucchiere ma conferma di non voler forzare il loro rapporto, lasciando che si sviluppi spontaneamente: “Non ci diamo la caccia o forziamo le cose, è un rapporto che viene da sé“.

Successivamente Yulia Bruschi viene convocata in Confessionale, dove Alfonso Signorini intende fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale e sul presunto fidanzato che ha lasciato fuori dal Grande Fratello 2024. La ragazza non teme di farlo soffrire, ma “ho paura più di ferire me stessa, perché sono sincera. Questa persona l’ho lasciata fuori, ma qua mi sto vivendo cose bellissime e non voglio precludermi niente“. E aggiunge: “Non ho fatto promesse, ci siamo detti di vedere le cose come vanno. Se poi un domani sarà, sarà“.

Infine, a domanda specifica del conduttore, Yulia ammette che il sentimento per colui che la sta aspettando fuori sembra essere svanito: “Adesso non sento le stesse cose di prima. Ho tolto l’anello perché mi dava fastidio, non sono una persona materiale e non mi va di soffermarmi su un anello: non ho mai negato che avevo il cuore impegnato, ma nel cammino ci sono tanti imprevisti“. E aggiunge: “Sto vivendo qua, fuori dal mio contesto e le mie abitudini. E per una volta voglio pensare a me, al di là del rapporto che verrà“.