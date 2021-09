Zaniolo, video gesto ai tifosi Lazio/ Roma, ora squalifica? Deciderà Giudice Sportivo

ZANIOLO, GESTO AI TIFOSI LAZIO: COS’E’ SUCCESSO

Nicolò Zaniolo è stato uno dei protagonisti del derby della Capitale, Lazio-Roma. Prima le proteste per un presunto fallo subito, nell’azione che ha dato il via al gol del 2-0 di Pedro. Poi il rigore procurato che ha portato al gol di Veretout, riaprendo la partita. Infine un gesto poco elegante, al momento della sua uscita dal campo. Sicuramente tra i giallorossi è stato uno dei migliori nella partita ieri, dove con le sue progressioni ha messo in difficoltà la difesa della Lazio, in modo particolare Hysaj.

Dopo un’ottima prestazione, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa dei crampi. Mourinho lo ha sostituito con Carles Perez, e dopo la sua sostituzione, la Roma ha faticato a creare azioni pericolose. L’allenatore portoghese, ha messo Zaniolo al centro del progetto e lui sta ripagando la fiducia. Per la sua pericolosità in campo, il centrocampista è stato oggetto di provocazioni e insulti da parte dei tifosi biancocelesti. Al momento della sua uscita dal campo, Zaniolo non ha retto e ha risposto con un gestaccio, ripreso in un video dalla tribuna.

ZANIOLO, IL VIDEO DEL GESTO SUI SOCIAL

Nicolò Zaniolo, al momento di lasciare il campo, dopo la sconfitta della Roma contro la Lazio, ha risposto ai tifosi biancocelesti toccandosi i genitali. Un gestaccio, prontamente ripreso da alcuni tifosi laziali seduti in tribuna. Video ovviamente diventato virale sui social network, che ha aperto diverse discussioni. Lo “sfottò” è un classico delle rivalità, ma un gestaccio fatto da un professionista è sicuramente poco elegante.

Scena ripresa anche da Anna Falchi, tifosa della Lazio e madrina della serata di ieri, che ha postato il video in una storia Instagram, scrivendo: “Riprendevo il campo a fine derby… La risposta di Zaniolo ai laziali!”. Al centrocampista giallorosso, il gesto potrebbe costare caro, infatti per lui ci sarebbe il rischio di una squalifica. C’è un precedente che però potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a Mourinho. Qualche anno fa, Daniele De Rossi, fece lo stesso gesto verso i tifosi della Lazio, dopo aver segnato un gol nel derby, per lui non arrivò nessuna squalifica.

