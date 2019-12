Zecchino d’Oro 2019, finale/ Diretta, canzoni e vincitore: Benji e Fede ospiti

ZECCHINO D’ORO 2019, ANTICIPAZIONI 7 DICEMBRE 2019

Sabato 7 dicembre, in prima serata, Raino trasmette in diretta dall’Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), la finale dello Zecchino D’Oro 2019 con la conduzione di Antonella Clerici e Carlo Conti, colleghi e amici nella vita che accompagneranno i piccoli cantanti in quella che sarà una serata magica per tutti. Dodici canzoni e sedici piccoli cantanti saranno diretti dal Maestro Peppe Vessicchio mentre il Coro dell’Antoniano sarà diretto da Sabrina Simoni. Durante la serata, oltre all’esibizione dei piccoli interpreti, non mancheranno i momenti divertenti e di riflessione insieme agli ospiti. Anche quest’anno, infatti, lo Zecchino d’Oro promuove la campagna “Operazione Pane” finalizzata a sostenere 15 mense francescane per garantire 150 mila pasti da gennaio a dicembre 2020. Per offrire un contributo, basta un sms o una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588.

GLI OSPITI DELLA FINALE DELLO ZECCHINO D’ORO 2019

Sono tanti gli ospiti che, questa sera, affiancheranno Carlo Conti e Antonella Clerici durante la finale dello Zecchino d’Oro 2019. Tra gli ospiti annunciati, infatti, c’è il vincitore dell’ultima edizione di Amici, Alberto Urso, che canterà con il Piccolo Coro una inedita versione di un classico natalizio. Spazio, poi, a Benji e Fede che, reduci dai travolgenti successi estivi faranno cantare e ballare tutto il pubblico in studio e a casa. Tra gli ospiti, poi, ci saranno anche i French Twins, illusionisti francesi, diventati delle vere star internazionale che, questa sera, per la prima volta, daranno vita anche in Italia, ad una grande illusione contemporanea. Tra ospiti e componenti della giuria, poi, ci saranno, tra gli altri: Giovanni Allevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Stefano De Martino e Claudia Gerini, dunque, saranno davvero tanti i vip che parteciperanno all’appuntamento annuale con la gara canore più famosa tra i bambini.

LE CANZONI IN GARA ALLO ZECCHINO D’ORO

Le dodici canzoni in gara, interpretate da 16 bambini, affrontano temi diversi che vanno dagli animali ai sogni, dalla grammatica alle piccole grandi difficoltà di ogni giorno. La canzone vincitrice della 62esima edizione dello Zecchino d’Oro sarà scelta dalla giuria tecnica e dalla giuria dei bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Le canzoni in gara e i bambini che si esibiranno questa sera sono:

Claudio Rosato – O’ Tucano Goleador

Giulia Rizzo e Matilde Gazzotti – I pesci parlano

Alessia Cecere – Sono felice

Marta Sisto, Irene Lucarelli e Carlo Antonio Fortino – L’inno del girino

Nausica Speranzini – Tosse

Gabriele Tonti – Non capisci un tubo

Nicole Curatolo e Zeno Gregorio Nigido – Il bombo

Francesca Larocca – Skodinzolo

Luna Massari – Un principe blu

Rita Longordo – Acca

Alessia Mirra – Metti la salsa

Asia Loi – La memoria



