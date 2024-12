Zeudi Di Palma è scoppiata a piangere dopo le ultime vicende con Helena Prestes. Pare infatti che nelle ultime ore il Grande Fratello stia vivendo un periodo sentimentalmente difficile. Dopo il crollo di Lorenzo Spolverato, anche la modella si è lasciata andare ad uno sfogo notturno insieme agli altri concorrenti. Ad ascoltarla molti nella casa tra cui Shaila Gatta, Eva Grimaldi e Alfonso D’Apice che prontamente hanno cercato di capire cosa non andasse.

Zeudi Di Palma e Helena Prestes, crisi di coppia? Pianto improvviso/ "Secondo me non corrisponde..."

Dopo il pianto, anche Helena Prestes si è avvicinata curiosa di capire cosa stesse succedendo alla ragazza. “Tu non hai fatto niente, non hai colpe” ha risposto Zeudi Di Palma, ma la modella ha insistito per una risposta sincera: “Devi dirmi le cose se c’entro io“. Come sappiamo le due hanno avuto un breve flirt, ma ancora non si è capito se quelli di Helena siano sentimenti reali o se sia solo un’amicizia profonda. Quest’ultima, preoccupata del pianto della ragazza ha insistito su quanto sia brutto trasformare qualcosa di bello in negativo, dato che si tratta di un’esperienza nuova in cui bisogna essere sè stessi al 100%.

Zeudi Di Palma: "Con Helena Prestes ci stiamo conoscendo a livello umano"/ "È una bellissima persona"

Helena Prestes e Zeudi Di Palma, i baci dopo il confronto

Storia finita tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma? In realtà pare non essere mai iniziata. Di certo il chiarimento che hanno avuto nella notte è stato proficuo: “Per me sei sempre una persona stupenda“, le dice Helena Prestes. Dall’altra parte, Zeudi si sfoga e le racconta i motivi del suo pianto. La crisi è stata scatenata dalle consapevolezze raggiunte sul sentimento mancato di Helena, ma ha tenuto a ribadire che la modella non ha nulla di sbagliato e che al contrario, con lei si è sempre dimostrata dolcissima nei suoi confronti.

Genitori Helena Prestes, chi sono: "Ho cercato di sopravvivere"/ "Mio papà picchiava mia madre"

In realtà Helena Prestes non ha mai chiuso del tutto le porte alla coinquilina, ma le ha spiegato di volerci andare piano. “Forse la vivi meglio tu“, ha detto Zeudi, che vorrebbe avere la modella nella sua vita, dato che secondo quanto ha dichiarato, sta iniziando a provare un sentimento nei suoi confronti. “Mi affeziono con un’altra accezione“, ha continuato, ribadendo che per lei quella non è un’amicizia ma sicuramente qualcosa in più. “Mi risvegli tante cose che ho vissuto” prosegue, mentre le due si salutano con abbracci e baci consapevoli entrambe di non voler far soffrire nè l’una nè l’altra.