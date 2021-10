Zoe Cristofoli e Theo Hernandez aspettano un figlio/ L’annuncio “Ansia e tanto amore”

Splendida notizia per Theo Hernandez e Zoe Cristofoli: è in arrivo un bebè. Il grande annuncio è stato dato via social da parte dell’influencer nonché fidanzata del terzino sinistro del Milan e della nazionale francese, attraverso uno splendido scatto con annesso didascalia: “Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia❤️ Ti abbiamo desiderato tanto.. e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto Amore. Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama Vita”. Nella foto si vede il rossonero in ginocchio mentre bacia e mette le sue mani sul bel pancione di Zoe Cristofoli, evidentemente in dolce attesa.

Una splendida notizia per la coppia, 25 anni lei, 24 lui, che dopo qualche turbolenza è riuscita a trovare il proprio equilibrio, decidendo quindi di mettere al mondo un figlio. La notizia era stata già anticipata negli scorsi giorni da alcuni settimanali di gossip, a cominciare da Oggi, sottolineando come la bella fidanzata del “tornante” del Diavolo, con un milioni di seguaci su Instagram, stesse iniziando a vestire in maniera stranamente larga, con riprese “strategiche” di schiena: piccoli indizi che facevano presagire la magia poi svelata ufficialmente nelle scorse ore.

ZOE CRISTOFOLI E THEO HERNANDEZ ASPETTANO UN FIGLIO: IL SERENO DOPO UN PERIODO UN PO’ TURBOLENTO

Un periodo davvero speciale per la coppia, alla luce anche del fatto che Theo Hernandez è uscito dal covid dopo un periodo di negatività, comunque senza gravi conseguenze, ed ora può quindi tornare a rimettersi le scarpe con i tacchetti e calcare il rettangolo di gioco dopo una pausa forzata. I due, come accennato sopra, avevano avuto una mezza crisi a maggio di quest’anno, dopo circa un anno di frequentazione, in cui Theo Hernandez e Zoe Cristofoli avevano deciso di presentarsi le rispettive famiglie.

Sembra che dopo una vacanza sulla Costiera Amalfitana, la bella influencer tatuata avesse deciso di chiudere la propria relazione con il calciatore, «non è che con ogni persona con cui mi vedete allora vuol dire che sono fidanzata», aveva scritto su Instagram, per poi aggiungere «io sono single». Fortunatamente fra i due è tornato il sereno, ed ora sono più felici che mai.



