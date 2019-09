Zoe Mallucci/ Andrea Ippoliti: “Con lei mi sento libero” (Temptation Island Vip)

Zoe Mallucci, con Andrea Ippoliti solo un flirt?

Zoe Mallucci è la single che a Temptation Island Vip 2019 ha catturato l’interesse di Andrea Ippoliti, compagno di Natalie Caldonazzo. Ippoliti, lo ricordiamo, si è legato alla sua nuova a amica dopo aver visualizzato alcuni filmati nei quali la sua compagna, seppur con atteggiamenti del tutto innocui, si intratteneva con gli altri ragazzi del villaggio. Una sorta di vendetta – l’ha definita la Caldonazzo – che in breve si è trasformata in una vera sintonia, dal momento che Ippoliti ha ammesso di aver trovato nella giovanissima Zoe una compagna con la quale condividere attimi di leggerezza. E poco importa se fra i due la differenza di età è notevole: Ippoliti è certo di aver trovato in Zoe quella serenità che la sua storica fidanzata, Natalie Caldonazzo, non riesce più a dargli. “Abbiamo scherzato, riso”, dice Andrea Ippoliti parlando della sua nuova compagna di avventura. “Mi sentivo sinceramente di parlarci ho voluto essere me stesso”.

Andrea Ippoliti: “Con Zoe Mallucci ho parlato in maniera leggera”

A differenza di ciò che accade quotidianamente nel suo rapporto con Natalie Caldonazzo, Andrea Ippoliti, spiega di aver trovato in Zoe Mallucci una persona in grado di ascoltarlo: “ci ho parlato, mi senti libero”, ha detto il fidanzato della Caldonazzo, il quale svela di aver avuto, per la prima volta dopo tanto tempo, la possibilità di interfacciarsi a una donna in modo “tranquillo, senza discussioni”. “Sai quando raggiungi la spensieratezza, parli in maniera leggera?”, precisa confidandosi con un altro fidanzato nel villaggio. Ippoliti, forte di una crisi senza precedenti, non perde infatti occasione di sottolineare tutte le mancanze che nei suoi confronti avrebbe avuto la sua attuale compagna. Sarà Zoe Mallucci a separare Andrea Ippoliti e Natalie Caldonazzo o la crisi fra i due protagonisti di Temptation Island Vip 2019 è ormai così profonda da non poter essere risanata?

Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti: I pareri sui social

Il rapporto tra Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti non è andato già a una grossa fetta di telespettatori di Temptation Island Vip 2019. Molti utenti hanno infatti preso di mira i post dedicati al fidanzato di Natalie Caldonazzo, attaccandolo per quel legame segnato da una differenza di età fin troppo accentuata. “20 anni vs 46, giocano a papà e figlia”, scrive un utente. “Che schifo potrebbe essere sua figlia, me sento male… poi le senti le vibrazione, ma è fuori proprio…”, fa notare un altro. C’è poi chi crede che l’interesse di Zoe nei confronti di Ippoliti sia legato alle necessità di scena: “La tentatrice palesemente schifata e imbarazzata dal vecchio bavoso tinto” e c’è poi chi simpatizza con la giovanissima single, probabilmente “costretta” a tenere il gioco per mere questioni di business: “Mi dispiace per Zoe che deve far pure finta di senti le vibrazioni”



