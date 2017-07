MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, procedura per gli esuberi al via a giorni (oggi 21 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

VICINO L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER GLI ESUBERI

Dopo l’approvazione del piano industriale, con la conseguente ricapitalizzazione precauzionale, si è capito che per Monte dei Paschi sono previsti, entro il 2021, 5.500 esuberi. Tutti però volontari. Cosa che ha tranquillizzato i sindacati, che nei mesi scorsi avevano più volte fatto capire che non erano disposti ad accettare licenziamenti superiori a quelli già concordati alla fine dell’anno scorso. Secondo quanto riferito da una fonte a Mf-DowJones, l’avvio della procedura sindacale sugli esuberi di quest’anno, che dovrebbero ammontare a circa 1.200-1.500, di cui in parte già avvenuti, dovrebbe prendere il via la prossima settimana, esattamente il 26 o il 27 luglio. A breve dovrebbe quindi essere notificata la convocazione dell’incontro.

Secondo quanto era stato stabilito in un recente incontro tra Marco Morelli e i sindacati, saranno aperte diverse procedure separate per arrivare all’ammontare di uscite previste, differenziandole anche per tempistica. In questo senso si dovrebbe proprio partire dagli esuberi che dovrebbero essere portati a termine entro la fine del 2017. Tutta questa procedura, com’era già stato chiarito al momento della presentazione del piano industriale da parte del management di Monte dei Paschi, riguarda i dipendenti delle filiali e strutture italiane. Per quanto riguarda i 450 esuberi previsti all’estero, infatti, non ci sono scivoli o scelte volontarie: ci sarà la chiusura o la vendita delle attività. In Italia, invece, delle 5.500 uscite previste, 4.800 potranno contare su Fondo di solidarietà, mentre le altre sono derivanti da turnover fisiologico.

IN ARRIVO I DECRETI PER LA RICAPITALIZAZZIONE PRECAUZIONALE

Questa settimana dovrebbero arrivare i decreti attuativi del ministero dell’Economia e delle Finanze per avviare l’iter della ricapitalizzazione di Monte dei Paschi . È quanto riporta Radiocor, spiegando che il primo decreto servirà a far scattare il burden sharing, mentre il secondo servirà a a far partire la sottoscrizione di azioni della banca da parte del Tesoro, che dovrebbe arrivare a circa il 70% del capitale di Rocca Salimbeni. Secondo Il Sole 24 Ore, stanno poi per essere avviate (sembra la prossima settimana) le trattative tra i vertici della banca e i sindacati in relazione ai 5.500 esuberi volontari previsti dal piano industriale approvato dalle autorità europee. In particolare, entro quest’anno le uscite dovrebbero essere 1.500 e 600 sono già avvenute.

Intanto continuano le indiscrezioni circa i nomi dei nuovi vertici di Monte dei Paschi . Se la conferma di Marco Morelli alla carica di amministratore delegato sembra scontata, è decisamente più in bilico quella del Presidente Alessandro Falciai. Nei giorni scorsi si erano fatti i nomi di Carlo Salvatori e Lorenzo Bini Smaghi quali suoi sostituti, ma Il Giornale ne riporta altri. In particolare, si ipotizza che il Tesoro possa premere per nominare il dirigente del Mef Fabrizio Pagani, mentre il Pd avrebbe chiesto a Pier Carlo Padoan di prendere in considerazione il commissario alla spending review Yoram Gutgeld. Ma oltre che per la presidenza, ci sarebbe pressioni anche per ottenere qualche poltrona nel consiglio di amministrazione. Il Pd avrebbe fatto il nome di Carlotta de Franceschi, ex consigliera economica di palazzo Chigi. Pressioni per un posto nel board starebbero giungendo anche dai sindacati e dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

