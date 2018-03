MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e la proroga vicina per la Gacs (oggi, 6 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 3,1 euro ad azione. Sembra avvicinarsi una proroga della Gacs. Ultime notizie live di oggi 6 marzo 2018

06 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

GACS VERSO LA PROROGA

Il mercato degli Npl in Italia è diventato molto attivo, specie dopo che Mps ha cartolarizzato la sua grande mole di crediti in sofferenza. Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, ammontano a quasi 50 miliardi di euro gli Npl su cui le banche hanno chiesto di poter avere il supporto della Garanzia cartolarizzazione sofferenze (Gacs), istituto che scadrà il 16 settembre del 2018. E i tecnici del Tesoro stanno pensando di prorogare la misura, magari ampliandola alle inadempienze probabili su cui le autorità di vigilanza stanno spostando sempre più l’attenzione. Il quotidiano di Confindustria cita dati di PriceWaterhouseCoopers: ammontano a 34 miliardi di euro gli Npl formalmente in via di cartolarizzazione con Gacs, con Montepaschi a far la parte del leone (27 miliardi), seguita da Banco Bpm (5 miliardi) e Bper (3 miliardi). Entro agosto, però, potrebbero arrivare richieste per altri 15 miliardi.

In ogni caso il Tesoro dovrà discutere della proroga della Gacs con la Commissione europea, che già aveva concesso un anno di proroga rispetto alla scadenza prevista dal provvedimento del Governo risalente al 16 febbraio del 2016. Tuttavia, dato che le Gacs garantiscono un guadagno per le casse pubbliche, non dovrebbero esserci particolari problemi. Resta da capire se ci potrà essere l’estensione alle inadempienze probabili, che potrebbe rappresentare uno strumento “preventivo” rispetto al formarsi di Npl di sicuro interessante. Anche se, al di là del parere di Bruxelles, bisognerà capire quale sarà l’atteggiamento delle banche, visto che, per esempio, hanno deciso di richiedere la Gacs solo ora che è forte la pressione per ridurre la mole dei crediti deteriorati.

