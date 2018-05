ILIAD IN ITALIA/ Primo negozio avvistato al Sud è a Catania. Verso la sfida a Tim, Vodafone e Wind

Iliad si prepara a sbarcare in Italia. Avvistato il primo negozio al Sud, esattamente in un centro commerciale di Catania. Verso la sfida con Tim, Vodafone e Wind

01 maggio 2018 Bruno Zampetti

ILIAD IN ITALIA, PRIMO NEGOZIO AVVISTATO AL SUD

Iliad si prepara a sbarcare in Italia. L’operatore di telefonia mobile low cost francese dovrebbe iniziare a vendere i suoi piani tariffari nel nostro Paese prima dell’estate e ci saranno anche dei negozi dove poter sottoscrivere i contratti. Il primo al Sud Italia è stato avvistato nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da 4fan.it, al Centro Commerciale Porte di Catania è comparso un nuovo negozio le cui vetrine sono per ora coperte dalle immagini di un razzo, di un pugno chiuso, di un megafono e dalla scritta “Pronti per la rivoluzione?”. Secondo il blog specializzato proprio su Iliad, alcuni di questi simboli richiamano la campagna di lancio degli store che c’è stata già in Francia e quindi anche se non compare il nome Iliad c’è la quasi certezza che il negozio sarà dell’operatore telefonico d’Oltralpe. Oltretutto, lo store sarebbe all’interno di uno spazio del gruppo Auchan, come nel caso degli altri “avvistamenti” di negozi Iliad di prossima apertura a Roma e Mestre.

ILIAD IN ITALIA, VERSO LA SFIDA A TIM, WIND E VODAFONE

C’è molta attesa per lo sbarco di Iliad in Italia, che diventerà il quarto operatore di telefonia mobile (dopo la fusione tra 3 e Wind) nel nostro Paese. Dovrebbe infatti proporre delle tariffe molto basse e concorrenziali. Certamente Wind, Tim e Vodafone cercheranno di non farsi trovare impreparati, ma non sarà semplice respingere l’attacco del nuovo arrivato, anche perché sembra vantare una certa esperienza. Non bisogna poi dimenticare che con la vicenda della fatturazione a 28 giorni e il ritorno poi obbligato a quella su base mensile ci sono stati dei consumatori che hanno lamentato di aver perso di vista quale sia il reale costo del servizio. Se Iliad partirà quindi con offerte aggressive, molto probabilmente riuscirà a sottrarre clienti agli altri gestori, ma dovrà cercare di limitare eventuali disservizi che possono essere legati all’avvio delle proprie attività.

