REVISIONE AUTO/ I cambiamenti e le novità dal 20 maggio

Revisione auto, le novità dal 20 maggio. Ecco cosa cambia per chi possiede un'auto o una moto da sottoporre a controllo periodico per la sicurezza stradale

15 maggio 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

REVISIONE AUTO, NOVITÀ DAL 20 MAGGIO

La revisione auto cambia pelle dal 20 maggio. Non manca molto a questa data, dunque è bene ricordare che ci sarà un nuovo certificato di revisione per veicoli a motore con verifiche più scrupolose, in modo da evitare che possano continuare a circolare mezzi che non dovrebbero. Anche se c’è da dire che col tempo i controlli sono sempre più stati eseguiti al meglio dalle officine e dai tecnici autorizzati. In ogni caso dal prossimo 20 maggio ci sarà una sorta di “pagella” per i veicoli che saranno sottoposti a revisione. Come spiega La Stampa, oltre al chilometraggio, sull’apposito report dovranno essere elencati gli esiti delle prove sostenute, con la possibilità poi di segnalare eventuali criticità rilevate. I controlli saranno concentrati, oltre che su i dati relativi all’identificazione del veicolo, sull’impianto frenante, quello elettrico, gli pneumatici, lo sterzo, le sospensioni e le emissioni inquinanti.

REVISIONE AUTO, I COSTI RESTANO INVARIATI

Non ci saranno modifiche per quel che riguarda la tempistica della revisione. La prima va svolta quattro anni dopo l’immatricolazione e le altre ogni due anni. Con il nuovo certificato verrà ogni volta ricordata la data entro cui va effettuato il successivo controllo. Non cambia nulla nemmeno per i costi della revisione. Effettuarla presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile, dietro appuntamento, avrà un costo di 45 euro, mentre nei centri autorizzati saranno richiesti 66,88 euro. Chi non effettuerà la revisione rischierà di trovarsi con un multa di importo compreso tra 169 e 680 euro. Il sistema di inserimento dei dati. Nel caso in cui si riscontrino problemi sul veicolo, se questi sono di lieve entità, il proprietario avrà 30 giorni per farli sistemare e ripetere la revisione. Se invece le anomalie possono essere un pericolo per la sicurezza strada, può essere anche disposta la sospensione della circolazione del mezzo ed entro 24 ore il proprietario può portarlo in un’officina per le riparazioni del caso.

