FCA, PIANO INDUSTRIALE/ Alfa Romeo e Maserati verso un’unica divisione. Attesa per i nuovi modelli

Fca, piano industriale. C'è attesa per la presentazione al Balocco. Alfa Romeo e Maserati potrebbero essere uniti nella stessa divisione. Nuovi modelli in arrivo anche per Jeep

31 maggio 2018 Bruno Zampetti

Sergio Marchionne (Lapresse)

Occhi puntati su Fca, visto che domani al Balocco verrà presentato il piano industriale fino al 2022. C’è molta attesa per questo appuntamento, dato che Sergio Marchionne dovrebbe rivelare su quali modelli il gruppo intende puntare per il futuro. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando negli ultimi giorni, si potrebbe dar vita a un’unica divisione per Alfa Romeo e Maserati, che quindi verrebbero “accorpate”, anche se solo dal punto di vista dei report finanziari. I due marchi rappresentano però i segmenti premium su cui è necessario puntare per cercare di avere più margini. Inoltre, rappresenterebbero di fatto il cuore della produzione italiana del gruppo. Che, ricordiamolo, comprende però anche Jeep. Ci dovrebbe essere invece meno Fiat sia per il ritorno della Panda in Polonia che per l’addio alla produzione della Grande Punto.

PIANO INDUSTRIALE FCA, ATTESA PER I NUOVI MODELLI

Domani potrebbe essere annunciato un nuovo modello di Suv Alfa Romeo, ancora più grande dello Stelvio, mentre potrebbe arrivare un Suv più compatto del Levante per Maserati. Di fatto i due marchi si “scambierebbero” un po’ di esperienze per diversificare i loro prodotti. Dovrebbe poi essere annunciata la produzione della Giulia GT, con un motore da 600 CV. Grande attenzione c’è soprattutto per Jeep, marchio che sta dando grandi soddisfazioni al gruppo. Potrebbe infatti arrivare una vettura più piccola del Renegade, oltre che un Wangler da 7 posti. Fiat potrebbe anche dire addio alla Tipo, prodotta in Turchia, mentre per Maserati potrebbe arrivare l’annuncio di modelli a propulsione elettrica, così da far avere un concorrente in più a Tesla.

PIANO INDUSTRIALE FCA, CONFERMA AZZERAMENTO DEBITO?

Sempre a proposito di propulsione, ci sarà da capire se Fca darà l’addio ai diesel nei prossimi anni come è stato paventato nelle scorse settimane. Gli analisti guardano però all’appuntamento di domani anche per i target finanziari che verranno comunicati. Fca è infatti riuscita a ridurre il suo indebitamento netto negli ultimi anni e già quest’anno potrebbe raggiungere il traguardo dell’azzeramento che era stato prefissato in passato. Resta però da capire se con il lancio dei nuovi modelli bisognerà puntare a investimenti importanti o se invece i buoni risultati finanziari saranno propedeutici a cercare ancora una volta un’aggregazione. Si capisce bene, infatti, che un gruppo senza debiti è sia più appetibile che in grado di essere protagonista di una fusione. Ma dato che un matrimonio si fa sempre in due, c’è da chiedersi quale sia la controparte di un’operazione di questo tipo.

