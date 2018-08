BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari guarda ancora alla Turchia (13 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi guarderà ancora alla Turchia. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

13 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI CON GLI OCCHI PUNTATI SULLA TURCHIA

L’inizio di settimana non offre molti dati macroeconomici. Alle 10:00 l'indice dei prezzi al consumo in Italia per il mese di luglio: le stime sono per un incremento dello 0,3% che a livello annuale significa un aumento dell'1,4%, in linea con i mesi precedenti. Alle 11:45 un'asta di Btp italiani con scadenza a sette anni: in precedenza i rendimenti erano stati pari al 2,31%, ma non è detto che non ci sia un rialzo, soprattutto dopo la recente volatilità sullo spread. Alle 13:20 l'Opec comunicherà nel suo report mensile la produzione di petrolio nel mese di Luglio. Alle 15:00 un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a sei mesi e un anno: in entrambi i casi è previsto un rendimento negativo di mezzo punto percentuale. Alle 17:30, infine, un'asta di Buoni del Tesoro americano con scadenza a tre e sei mesi: nella scorsa asta i rendimenti erano stati di poco superiori al 2% e le previsioni non prevedono grossi cambiamenti. Gli occhi saranno naturalmente puntati oggi ancora sulla Turchia.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un ribasso del 2,51% a quota 21.090 punti. Il Ftse Mib era arrivato a perdere oltre tre punti percentuali. Meglio le altre borse europee che hanno mostrato però cali pesanti: il Dax ha ceduto due punti percentuali. Sulle tensioni turche a pagare dazio sono state soprattutto le banche: Unicredit, la più esposta, è stata la peggiore con un calo di oltre quattro punti percentuali. Molto male anche Intesa Sanpaolo che ha ceduto il 3,65%. La giornata è stata negativa anche per i titoli di Stato. Sulle tensioni internazionali lo spread fra Btp e Bund è volato a 268 punti base. In rialzo anche il rendimento del Btp decennale che ha toccato così il 2,99%.

© Riproduzione Riservata.