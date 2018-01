Attilio Fontana, “razza bianca a rischio”/ Lombardia, stop ai migranti: audio choc a Radio Padania

Attilio Fontana, candidato Governatore Lombardia: "stop ai migranti, razza bianca a rischio". Poi si corregge, "è stato un lapsus" ma ormai la polemica mediatica è esplosa verso le Elezioni

15 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Roberto Maroni e Attilio Fontana, Elezioni Lombardia (Twitter)

Non poteva mancare la grande polemica di questo inizio Campagna Elettorale anche nelle Regionali di Lombardia: sotto attacco finisce Attilio Fontana, volto a sorpresa candidato dal centrodestra per sostituire Roberto Maroni dopo la clamorosa rinuncia recente. Ebbene, in una trasmissione tenuta ieri su Radio Padania, il candidato Governatore lombardo ha detto la sua sul problema migranti e le sue parole subito si sono rivelate un incredibile boomerang politico. «Qui non è questione di essere razzisti ma di essere razionali. Non possiamo perché tutti non ci stiamo, dobbiamo decidere se la nostra razza bianca deve continuare a esistere o essere cancellata», ha sostenuto l'ex sindaco di Varese. Il caos è stato immediato: il rivale principale, Giorgio Gori (che corre per il Pd), scrive su Twitter «Campagna elettorale: c'è chi parla di forconi e razza bianca. Noi parliamo di formazione, lavoro, crescita, Europa. Scegliete voi. #FareMeglio si deve, senza isterismi e demagogia». Nel giro di poco la notizia prende i canali nazionali e il centrodestra si ritrova, pur in vantaggio nei sondaggi, con una “grana” mediatica sul tema forse più scottante possibile in campagna sia nazionale che regionale, proprio l’immigrazione.

IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA: “È STATO UN LAPSUS”

Qualche ora più tardi arriva il tentativo di “auto correzione” dello stesso Fontana, ma ormai la giostra dello “scandalo” mediatico era già cominciata a girare: «È stato un lapsus, un errore espressivo: intendevo dire che dobbiamo riorganizzare un'accoglienza diversa che rispetti la nostra storia, la nostra società». Tutto nasce da un ascoltatore che chiede al candidato della Lega il suo pensiero sulla scottante tematica dell’immigrazione in Italia: e Attilio Fontana spiega così, «Uno Stato serio dovrebbe progettare e programmare anche una situazione di questo tipo - ha proseguito il candidato presidente della Lombardia -. Dovrebbe dire quanti riteniamo giusto accoglierne e quanti immigrati non vogliamo fare entrare, come li vogliamo assistere, che lavori dare loro, che case o scuole dare loro. A quel punto quando un governo fa un progetto di questo genere lo sottopone ai suoi cittadini». In un secondo luogo, ancora Fontana prosegue dicendo che non si può accettare il discorso demagogico del “accettiamoli tutti”: «Perché non possiamo accettarli tutti, perché se dovessimo accettarli tutti, non ci saremmo più noi come realtà sociale, come realtà etnica. Perché loro sono molti più di noi e molto più determinati nell'occupare questo territorio. Qui non è questione di essere xenofobi o razzisti, ma è questione di essere logici o razionali». Ma ripetiamo ormai il “danno” era fatto e ora la campagna si sposterà per qualche giorno inevitabilmente su queste dichiarazioni che potete sentire qui sotto.

Campagna elettorale: c’è chi parla di forconi e razza bianca. Noi parliamo di formazione, lavoro, crescita, Europa. Scegliete voi. #FareMeglio si deve, senza isterismi e demagogia. pic.twitter.com/mKcqIt3xYC — Giorgio Gori (@giorgio_gori) 15 gennaio 2018

