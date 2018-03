BERLUSCONI, CENTRODESTRA/ “No voto, serve stabilità. No pregiudizi su M5s”. Camere, Salvini e Meloni trattano

Berlusconi, incontro con gli alleati di Centrodestra Salvini e Meloni: "no voto, serve stabilità. Nessun pregiudizio sui M5s". Leader Lega tratta sulle Camere: a chi il Governo?

14 marzo 2018 Redazione

Berlusconi, Meloni e Salvini: Centrodestra a Palazzo Grazioli (LaPresse)

Si sono ritrovati a Palazzo Grazioli i tre leader del centrodestra, ma per la prima volta Berlusconi ci entra da numero 2 e “solo” come garante e collante con le altre forze. Salvini proiettato verso l’incarico di governo e Giorgia Meloni nel tentativo di ricavare il più possibile per un Fratelli d’Italia che sperava in qualche seggio in più ma che comunque decisamente migliorato la propria presenza in Parlamento rispetto a 5 anni fa. Nel vertice, spiega il Giornale, erano presenti oltre ai tre leader “massimi” anche Niccolò Ghedini e Licia Ronzulli (Fi), Giancarlo Giorgetti (Lega), Ignazio La Russa (Fdi). Berlusconi pare abbia cercato di convincere la truppa a non tornare per nessun motivo al nuovo voto, «all’Italia serve stabilità e non si può tornare ora a elezioni». L’intenzione dell’ex Cav è abbastanza chiara: vuole garantirsi il ruolo di moderatore e possibile “federatore” con parte dei dem per costruire un Governo che argini un pochino lo strapotere di Salvini dopo il voto del 4 marzo. Ma soprattutto, e questa è una novità, non chiude del tutto la porta ai Cinque Stelle: «Berlusconi non ha espresso un no pregiudiziale nei confronti del M5S», ha spiegato Salvini dopo l’incontro a Palazzo Grazioli (casa di B.) ma per la prima volta nel ruolo di primo comandate della Coalizione.

SALVINI TRATTA SULLE CAMERE

Salvini ha poi avvertito gli alleati che tutto può andare, ma «Mai nella vita governerò con Renzi o con Gentiloni o quelli che hanno distrutto il Paese»: questo significa che il tentativo di Berlusconi di aprire ad una parte del Pd resta strada assai impervia. E quindi, l’alternativa quale sarebbe? Se non va in porto il piano A con Salvini premier e centrodestra incaricato di governare (mancano in numeri), sono stati bocciati nella riunione di ieri i due altri piani (accordo con Pd senza Salvini premier e appoggio ai Cinque Stelle); resta dunque in piedi solo un governo “di tutti” ovvero con dentro tutti i partiti (come vorrebbe Mattarella) con lo scopo di trovare una decente legge elettorale e rispettare gli aspetti economici richiesti dall’Europa prima di nuove elezioni forse in autunno oppure ad inizio 2019. Quello che per ora è certo è che è stato dato al leader della Lega l’incarico di trattare sui presidenti di Camera e Senato, il primo vero passo istituzionale che mostrerà dal prossimo 23 marzo le prime forze in gioco nel nuovo Parlamento. Oggi Salvini chiamerà sia Di Maio che Martina e proveranno a mettere giù un’idea di accordo per non arrivare a sfaldarsi già dalle prime votazioni: il problema è che il tutto sarà reso più complicato dal fatto che non vi sembrano soluzioni “agili” per quanto dovrà avvenire dopo, ovvero la formazione di un Governo di maggioranza.

© Riproduzione Riservata.