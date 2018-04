Diretta Consultazioni, Salvini a Mattarella: “Centrodestra unito, no veti”/ Governo: M5s “mai con Berlusconi”

Diretta Consultazioni per il Governo: Salvini a Mattarella, "Centrodestra unito, basta veti da M5s, faccia atto di responsabilità". Di Maio, "mai con Berlusconi". Elezioni più vicine?

12 aprile 2018 Niccolò Magnani

Consultazioni, Lega-M5s al Quirinale (LaPresse)

Il leader del Centrodestra Matteo Salvini ha letto un comunicato all’uscita dal colloquio con Mattarella al Quirinale, frutto dell’unione di intenti tra Forza Italia e Fratelli d’Italia: dopo le Consultazioni col Capo dello Stato, «Il centrodestra è pronto a farsi carico di questa responsabilità unitariamente, formando un governo forte e di lunga durata con un premier indicato dalla Legal», legge Salvini davanti ai giornalisti appena fuori la Vetrata del Quirinale. Poi un messaggio chiaro al Movimento 5 Stelle che di fatto allontana, per ora, un possibile accordo Salvini-Di Maio ipotizzato fin prima dei colloqui col Presidente della Repubblica: «Se continuasse il gioco delle tattiche politiche e dei veti mentre gli italiani soffrono vuol dire che la richiesta di cambiamento" emersa dalle elezioni del 4 marzo sarebbe "disattesa. Speriamo non sia così per l'Italia, per noi è il valore più grande», conclude il segretario del Carroccio. In sintesi, hanno chiesto a Mattarella di poter ricevere l’incarico e di valutare poi su chi possa realmente seguire in Parlamento il programma del Centrodestra. Insomma, un passo avanti ma ancora confuso visto che né Pd né M5s si sono detti finora disponibili a votare un governo Salvini-Berlusconi-Meloni.

TUTTO IN MANO AL M5S?

Ora non resta che risponde al Movimento 5 Stelle: una settimana fa, ribadendo il veto su Forza Italia e Berlusconi, Di Maio aveva allontanato l’accordo con Salvini allargando le maglie dello stallo politico che di fatto avevano poi portato Mattarella a convocare un secondo giro di Consultazioni, in corso oggi e domani. Ora però, dopo che la Lega ha chiesto un «atto di responsabilità» dal Movimento 5 Stelle, di nuovo torna tutto in mano a Di Maio che molto difficilmente farà dietrofront e accetterà un accordo di governo con dentro anche Berlusconi. Stamattina i Capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo erano stati chiari e molto probabilmente Di Maio dirà la stessa cosa al Quirinale: «Ribadiamo: mai un governo con Berlusconi. Forza Italia potrebbe risolvere l'impasse facendosi di lato e consentendo così un governo M5s-Lega». Di contro, Forza Italia aveva detto immediatamente con Maria Stella Gelmini che l’accordo e le trattative con i grillini potevano avvenire solo se Di Maio avesse riconosciuto Berlusconi come leader politico “accettabile” e non come “male assoluto” come solo ieri lo aveva apostrofato Alessandro Di Battista. Mattarella, chiamato domani alla giornata di consigli con i Presidenti di Camera, Senato e l’emerito Napolitano, al momento resta in attesa di capire se il leader M5s farà realmente questo “passo indietro” richiesto o se continuerà sulla sua strada, portando di fatto il Paese molto più vicino alle Elezioni piuttosto che ad un nuovo Governo. Per vedere la cronaca di tutta la giornata di oggi, ecco il nostro approfondimento.

