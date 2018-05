Governo M5S Lega, toto-premier e nomi ministri/ Salvini e Di Maio: idea staffetta, ma spunta Giulia Bongiorno

10 maggio 2018 Silvana Palazzo

Governo M5S Lega, totonomi premier e ministri (Foto: LaPresse)

Il primo giorno di trattativa vera tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ha dato i suoi frutti: l'impasse nel centrodestra si è sbloccato, quindi si può lavorare ad un governo targato MoVimento 5 Stelle e Lega. Ora i due leader devono sciogliere un altro nodo: decidere la squadra di governo, a partire dalla premiership. Si può parlare già di toto-nomi, anche se i due partiti giocano a carte coperte. Peraltro non sembrano avere il “coniglio da tirare fuori dal cilindro” per il nome di Palazzo Chigi, ma sullo sfondo c'è una suggestione: una staffetta tra Di Maio e Salvini. Domani è previsto un incontro tra i due per predisporre il contratto sull'agenda di governo, poi parleranno di premier e ministri. Nelle ultime ore il M5s aveva aperto al nome di Giancarlo Giorgetti, nome su cui avrebbe poi chiuso nella tarda serata di ieri, come riportato dall'Ansa che cita fonti parlamentari quando parla di Enrico Giovannini, ex ministro del Lavoro. Ma l'ipotesi di una figura tecnica non è stata lanciata con convinzione.

Ci sono altri due nomi nel borsino del totonomi per la premiership: sta crescendo quello di Giulia Bongiorno, ma si fa pure quello di Carlo Cottarelli. A prescindere dai nomi, il nodo è politico: il MoVimento 5 Stelle cederebbe ad un presidente del Consiglio di segno leghista? Per ora di Maio ha ribadito l'apertura ad un nome terzo, per questo il nome politico più spendibile è quello di Giorgetti, nonostante lo scetticismo pentastellato sia alto. L'ex saggio di Napolitano potrebbe risultare ingombrante anche per Salvini. Per questo, come riportato dall'Ansa, sta emergendo l'idea di una staffetta al governo tra Salvini e Di Maio, come provarono a fare Bettino Craxi e Ciriaco De Mita con il Patto della Staffetta del 1983. Con un premier terzo, sarebbe difficile per loro accettare ministeri: potrebbero invece fare da vice per tenersi liberi o prendersi ministeri di peso come gli Esteri per Di Maio e l'Interno per Salvini. Il M5S punta a quelli economici, agli Esteri e al Lavoro per arrivare al reddito di cittadinanza. Dalle ipotesi bisognerà passare ai fatti.

