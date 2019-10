Alberto Urso/ Assente ad Amici Celebrities? Ecco perché

Alberto Urso è pronto ad affrontare al meglio la sua sfida ad Amici Celebrities dove veste il ruolo di coach dei blu ma questa sera i ragazzi dovranno fare a meno di lui. Il bel cantante dagli occhi di ghiaccio e dall’ugola d’oro ieri non era presente alla registrazione della puntata in onda questa sera perché impegnato in quel di Milano. Chi lo segue sa bene che Alberto Urso è stato impegnato in una doppia data a Milano al Teatro degli Arcimboldi segnando un sold out in entrambe le serate. Maria De Filippi, Luca Zanforlin e Giordana Angi hanno preso parte al concerto in scena giovedì sera per la felicità di Alberto Urso che, però, questa sera cederà il suo posto ad un coach d’eccezione. Secondo gli ultimi rumors in arrivo proprio dalla registrazione sembra proprio che al suo posto troveremo Annalisa Scarrone, la bella rossa e pupilla di Maria De Filippi e dei fan del programma. Come andranno le cose per lei e quali saranno i brani che porterà sul palco con i blu. (Hedda Hopper)

In radio come E poi ti penti

Lo scorso 20 settembre è uscito “E poi ti penti”, il nuovo singolo di Alberto Urso, vincitore della passata edizione di Amici e vocal coach dell’attuale nuova stagione in chiave vip. Il pezzo è stato scritto da Kekko Silvestre, leader dei Modà e anticipa il nuovo album in uscita in autunno. Mercoledì 2 ottobre inoltre, è arrivato anche il videoclip ufficiale. “E poi ti penti è un fantastico regalo che mi ha fatto Kekko Silvestre, un grande artista che ho sempre amato e seguito, ma mai avrei pensato che un giorno avrei cantato un suo pezzo scritto per me! State pronti perché questo è il primo singolo del mio nuovo album che uscirà in autunno e non vedo l’ora di farvelo ascoltare anche in concerto”, con queste parole il giovane tenore ha presentato agli estimatori il suo ultimo lavoro discografico. La ballad è diversificata da sonorità dolci, toccanti ed evocative raccontando la storia di un amore per una donna già impegnata sentimentalmente che, pur non riuscendo a corrispondere questo sentimento, lo vive con estrema profondità.

Alberto Urso, dopo Amici Celebrities parte col tour

“Penso a te quando mi perdo dentro il vuoto con lo sguardo, penso a te mattina presto… penso a te che sei di un altro”, canta Alberto Urso nella sua nuova canzone. Un legame amoroso nato in tarda primavera “Era quasi fine maggio quando è cominciato tutto… che poi adesso che ci penso, non me ne ero neanche accorto… E tu mi guardavi senza… senza dirmi mai perché… forse ti stavi anche tu innamorando di me”. La storia della canzone parla di due anime che si trovano, riconoscono e innamorano. Alberto poi da settembre, partirà con il suo tour live in 9 teatri italiani: la prima data del “Solo Live” prenderà il via da Roma il 29 settembre all’Auditorium Parco Della Musica e poi il 4 ottobre al Teatro degli Arcimboldi a Milano, il 17 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli, il 19 ottobre al Teatro Metropolitan di Catania, il 22 ottobre al Teatro Team di Bari, il 25 ottobre al Teatro Colosseo di Torino, il 27 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, il 28 ottobre al Teatro Europauditorium di Bologna e il 30 ottobre al Dis_Play Brixia Forum di Brescia.



