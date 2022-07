Aldo Baglio: “Ridere di tutto, senza divieti”/ “Essere genitori? Non si è mai pronti”

Aldo Baglio torna al cinema con il film “Una boccata d’aria”, nel quale interpreta un padre di famiglia. Alla realizzazione del film ha partecipato anche la figlia, nella produzione. A Famiglia Cristiana, l’attore racconta: “Abbiamo collaborato, mantenendo un rapporto professionale. Proprio perché era lei, si è cercato di essere alla pari”.

Nel film, Aldo interpreta il ruolo di un padre di famiglia. E anche nella realtà, ha due figli: Caterina e Gaetano. L’attore racconta: “Essere genitori? Non siamo mai pronti per esserlo. Iniziamo a essere preparati solo quando diventiamo nonni. A quel punto c’è più esperienza, ci siamo già passati. I nonni hanno pazienza, sono spesso in pensione, mentre mamma e papà hanno meno tempo, sono stressati. L’unica via è ritirarsi dalle attività e a quel punto fare figli… Il problema può essere il divario d’età, ma non si può avere tutto. In ogni caso è una “professione” ardua, da capire. Oggi c’è più apprensione verso i ragazzi, che una volta non c’era. E forse non è giusto. Si cresceva per la strada, c’era una libertà diversa. Se si esagera con le imposizioni, si rischia di creare una guerra, di dar vita a fratture. Un controllo eccessivo porta a risultati opposti a quelli sperati. Iniziano le bugie, si nascondono le cose. La mia infanzia è stata più spensierata, non la modificherei mai”.

I progetti futuri