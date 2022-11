Alessandra Celentano: “Mai mortificato nessuno”/ Criticata a Belve, respinge accuse

Alessandra Celentano ospite di Belve con Francesca Fagnani

Alessandra Celentano è stata ospitata nel salotto del programma Belve, caratterizzato da taglienti interviste. Una sola regola vige nel programma, chiedere qualsiasi cosa, poi al massimo si può evitare di rispondere. Francesca Fagnani incalza subito la Celentano, insegnante di Amici amata ed odiata dai telespettatori e, soprattutto, dai ragazzi del programma condotto da Maria De Filippi, “le piace essere un po’ strega?”, chiede. “Si”, conferma subito l’insegnante, “è un ruolo che mi piace, meglio che essere fatina“.

Interrogata sui suoi pregi, Alessandra Celentano dice di averne molti, “per esempio essere molto diretta, che per me è un prego”, mentre tra i difetti, non esita, “sono prepotente, questo lo ammetto”. Interrogata sulla sua carriera e se questa l’abbia soddisfatta, sostiene che “penso di essere stata usata nel modo migliore, ho avuto una bellissima carriera, importante, non mi posso assolutamente lamentare. Cosa mi è mancato?”, continua, “non lo so, ogni tanto devi essere nel posto giusto e nel momento giusto, mi è mancata forse la fortuna”. “O il talento?”, incalza subito Francesca Fagnani, “no, il talento ce l’ho avuto, ma la fortuna non è mai abbastanza”.

Alessandra Celentano respinge le critiche: “Non ho mai insultato nessuno”

Ma lo stile del programma Belve e di Francesca Fagnani non è sicuramente fare interviste melense nel ricordo del passato doloroso o piacevole dell’intervistato, e ben presto il dialogo con Alessandra Celentano è mutato. Celebre il suo modo di insegnare, fatto di insulti più o meno velati, non sembra interpretati nel migliore dei modi dagli alunni di Amici e che l’hanno portata in passato anche a litigare con la stessa Maria De Filippi. Definita dalla Fagnani “l’incubo delle cicciottelle, che predilige l’insulto e ha fatto piangere delle ragazze”, ci tiene subito a difendersi.

“Dico solo le cose come stanno”, spiega Alessandra Celentano, “non sono una falsa buonista. Certe cose secondo me, in certe situazione, non le puoi dire con il sorriso in bocca perché sarebbe una presa in giro”. Interpellata se, magari, sia il caso di mettere più tatto nei suoi giudizi, “se tu sai per primo che c’è un problema e non lo vuoi accettare, devi fare in modo di accettarlo e quindi io ti aiuto a capire che c’è un problema da andare a risolvere o accettare, sono scelte”.

Secondo Alessandra Celentano, insomma, “non è mortificazione“, il suo modo di esprimersi con gli alunni di Amici, “sono regole che non ho inventato io e se vuoi fare il ballerino devi avere una determinata forma fisica”. “Non sono mai stata offensiva. Non ho mai detto ‘sei grassa’, ho detto ‘sei grossa’ oppure ‘sei in sovrappeso’, sto molto attenta a come parlo. Sono solo spontanea, diretta e chiara. Conclude, infine, dicendo che “non ho mai pensato di aver avuto torto o pensato di aver esagerato” e “funziono perché sono vera, sono me stessa.”

