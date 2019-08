ALESSIA MARCUZZI E GLI UFO/ “Avvistati sul litorale romano: un’esperienza forte”

Alessia Marcuzzi si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del prossimo impegno televisivo: la conduzione della seconda edizione di Temptation Island Vip 2 in partenza a settembre su Canale 5. La conduttrice intervistata da “Gli speciali di Oggi” ha rivelato un aneddoto davvero particolare della sua vita e finora inedito. La Marcuzzi, infatti, ha raccontato di aver avuto degli incontri ravvicinati di terzo tipo con degli ufo. Si proprio loro. “A cinque anni sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri” – ha raccontato a Oggi la conduttrice – “ero sul litorale romano, d’estate, e ho visto gli Ufo. Un’esperienza forte”.

Alessia Marcuzzi: “gli Ufo penso di averli davvero visti”

Alessia Marcuzzi ricorda davvero tutto di quella giornata: “ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della finestra. Nonostante un noto ufologo avesse poi riferito di come tra Anzio e Nettuno, a metà degli Anni 70, fosse stato segnalato più di un avvistamento, la storia iniziò a essere romanzata e nel tempo è diventata una gag. Ma mi creda, io gli Ufo penso di averli davvero visti”. Una confessione choc quella della conduttrice, che non aveva mai parlato di questi incontri ravvicinati con forme di vita diverse. Durante la chiacchierata la Marcuzzi ha parlato anche della sua prima volta: “la mia prima esperienza carnale la associo a un luogo preciso”. Schietta e diretta come sempre, Alessia associa la sua prima volta ad un piatto tipico della cucina romana: il cacio e pepe. “La mia prima volta è legata a una cacio e pepe da Felice al Testaccio” – ha detto la conduttrice confessando che: “popo aver fatto l’amore ho mangiato e avuto una indigestione”.

Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip 2: “tutte situazioni in cui ci si può immedesimare”

Dopo l’estate Alessia Marcuzzi tornerà in video al timone della nuova edizione di Temptation Island Vip 2, la versione “famosa” del reality show dei sentimenti campione d’ascolti di Canale 5. La conduttrice al magazine Uomini e Donne ha confessato di essere al settimo cielo: “sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi”. Non solo, la Marcuzzi si è lasciata scappare anche qualche anticipazione sulle coppie vip concorrenti: “le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera: mi piace ‘quello che non ti aspetti. Le loro storie e, non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Mi entusiasma il fatto che sono tutte le situazioni in cui ci si può immedesimare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA