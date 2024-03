Anita Olivieri e Alessio Falsone, Giampiero Mughini smonta la storia d’amore: “Orrendo”/ “Edoardo triturato”

Grande Fratello 2024, Giampiero Mughini contro il flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone

Ieri sera è andata in onda la 43^ puntata del Grande Fratello 2024 e tra i vari argomenti si è parlato anche della storia d’amore nata in questi giorni tra Anita Olivieri e Alessio Falsone La ragazza, però, per mesi si è sempre dichiarata innamorata del suo fidanzato Edoardo Sanson, nonostante un periodo di confusione, e invece negli ultimi giorni si è avvicinata all’ultimo arrivato. E tra Anita e Alessio tra carezze, confidenze e abbracci e anche scattato un bacio.

A nutrire dubbi su questo flirt e soprattutto a criticare il modo con cui la ragazza ha trattato il fidanzato c’è anche Giampiero Mughini. Lo scrittore e giornalista, ex concorrente del Grande Fratello 2024, è intervenuto durante la puntata di ieri e ha smontato la coppia Anita Olivieri ed Alessio Falsone con parole durissime: “Come si fa a vivere come se niente fosse tutto questo? Edoardo che è stato accolto con occhi sbigottiti di passione, lucenti. E adesso viene triturato televisivamente. A miei occhi questo è orrendo. Qualsiasi cosa poteva essere rimandata. Chiedo scusa ad Alessio anche, però….”

Anita Olivieri e Alessio Falsone, storia d’amore non convince Giampiero Mughini e Beatrice Luzzi

La storia d’amore tra Anita Olivieri e Alessio Falsone non ha convinto Giampiero Mughini. Per lo scrittore ‘è orrendo’ il modo in cui la giovane ha trattato il fidanzato Edoardo Sanson, indipendentemente dal fatto che sia o meno innamorata del suo coinquilini all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dall’altra parte, fonti vicine alla famiglia Sanson, sostengono che il giovane sti soffrendo tantissimo, era addirittura pronto a chiederle di sposarlo mentre adesso non ne vuole più sapere niente di lei.

Da parte sua Anita Olivieri si è difesa: “Io gli avevo detto che lui era libero” e subito dopo ha aggiunto che lei era convinta che sarebbe uscita da lì a poco dal Grande Fratello 2024 ed avrebbero potuto chiarirsi fuori dalle telecamere. La situazione è andata diversamente, Anita è rimasta nella Casa per più di sei mesi ed ha ceduto alla passione con Alessio. La coppia però continua a dividere e tra i più scettici c’è anche Beatrice Luzzi, che ha speso parole al veleno.













