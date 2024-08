Una giornata da incorniciare per Alice Finot, protagonista assoluta nella finale dei 3000 siepi alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta francese ha portato in alto la sua bandiera ma soprattutto impreziosito la propria carriera grazie ad un tempo record assoluto in Europa a dispetto della posizione finale a ridosso del podio e dunque quarta. Ma il merito sportivo, la felicità per il traguardo conseguito, è stato quasi cornice di un momento forse ancora più emblematico. Alice Finot, ancora euforica per il risultato, è corsa verso il pubblico – come racconta Adnkronos – per raggiungere il proprio fidanzato ed è stato proprio in quel momento che si è realizzata la scena forse più romantica di queste Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta francese ha infatti chiesto al proprio fidanzato di sposarla: una proposta di matrimonio che non poteva arrivare in momento migliore dopo 9 anni di amore.

Alice Finot, la cornice e il momento migliore per la proposta di matrimonio al fidanzato durante le Olimpiadi di Parigi 2024

Le Olimpiadi di Parigi 2024 consegnano dunque ad Alice Finot – atleta francese – un doppio regalo: record europeo in finale 3000 siepi con un tempo di 8’58’’67 ma soprattutto nozze in vista annunciato con una romantica e commovente proposta di matrimonio per il proprio fidanzato seduto fra gli spettatori.

Per rendere ancora più iconico il momento, Alice Finot ha consegnato al proprio fidanzato – dopo la proposta di matrimonio alle Olimpiadi di Parigi 2024 – una spilla con su scritto “L’amore è a Parigi”. Dunque, l’atleta ha scelto la città che per antonomasia rappresenta il massimo romanticismo, la sfida più importante e un buon motivo per festeggiare come momento prediletto per siglare anche un nuovo obiettivo, non sportivo ma sentimentale.