Continua ad essere attiva l’allerta mega terremoto in Giappone e proprio in queste ore l’NHK, acronimo di Nippon Hoso Kyoka, la tv pubblica nazionale (l’equivalente della nostra Rai), ha rilasciato un vademecum per fornire alla popolazione locale i consigli in vista appunto dell’allerta mega terremoto. La prima cosa da fare è quello di fissare bene i mobili al soffitto o eventualmente al muro, di modo che non possano cadere. Evitare inoltre che i mobili possano cadere sul letto e ove possibile spostarli in delle stanze dove non possono arrecare danni.

Altro consigli fondamentale a seguito della diramazione dell’allerta del mega terremoto in Giappone è quello di controllare con attenzione le vie di evacuazione di modo da poter essere pronti in caso di scossa devastante e di essere in grado fin da subito di capire come muoversi. Altro consiglio molto importante, che molti giapponesi stanno già mettendo in pratica, riguarda il fare scorta di acqua e di cibo, cosa che potrebbe essere utile soprattutto per le famiglie numerose e qualora dovessero verificarsi dei blackout.

ALLERTA MEGA TERREMOTO IN GIAPPONE: “LE FAMIGLIE CON DISABILI…”

E’ bene anche organizzarsi con i membri della stessa famiglia di modo che, in caso di terremoto, si sappia come contattarsi o il luogo prestabilito per un incontro in caso di emergenza. E’ cosa buona a riguardo, stabilire una piazza o una via dove ritrovarsi che sia ovviamente al sicuro, lontana da edifici che potrebbero crollare.

Infine, a quelle famiglie che abbiano disabili, neonati o anziani, si consiglia l’evacuazione volontaria, ovvero, lasciare già la propria abitazione prima dell’eventuale arrivo di un mega terremoto, quando potrebbe essere ormai troppo tardi. Va specificato che l’allerta del mega terremoto in Giappone non dà la certezza che un sisma di magnitudo 9 o 10 si verifichi in tempi brevi, ma in ogni caso si tratta di una misura precauzionale per fare in modo che la popolazione sia pronta ad una eventualità disastrosa di tale tipo che secondo gli addetti ai lavori arriverà.

ALLERTA MEGA TERREMOTO IN GIAPPONE: SI RISCHIA UN NUOVO 2011?

A fare preoccupare gli addetti ai lavori è in particolare un eventuale tsunami che potrebbe verificarsi subito dopo la scossa di terremoto, prefigurando quindi lo stesso scenario che si è verificato nel 2011, quando un terremoto colpì la costa nord orientale del Giappone, poi il successivo tsunami causò il disastro della centrale nucleare di Fukushima, con l’acqua che travolse qualsiasi cosa che incontrava sul proprio cammino.

In termini assoluti l’allerta di un mega terremoto resta ancora molto bassa, ma in ogni caso si è innalzata di molto negli ultimi giorni dopo il sisma di 7.1 gradi della scorsa settimana a Kyushu. I comuni che si trovano nella fascia più a rischio sono stati già invitati dall’agenzia nazionale dei terremoti a verificare il proprio piano antisismico: potrebbero registrarsi onde altre fino a 3 metri.