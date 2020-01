Amber Heard, ex Johnny Depp/ Accusa choc “la sua realtà dipende da alcol e droga”

Amber Heard è l’ex compagna di Johnny Depp, l’attore hollywoodiano ospite della prima puntata di “C’è posta per te”. Anche se l’amore tra i due è ormai solo un ricordo, la ex coppia continua ad accusarsi per vie legali. Intanto il 2020 è iniziato nel peggiore dei modi per l’attrice che sui social ha condiviso una foto in cui si mostra con il piede sinistro ingessato. Anche se la foto ha immediatamente fatto allarmare i tantissimi fan dell’attrice, Amber ha voluto subito rassicurarli che sta bene visto che nella foto appare sorridente e felice con tanto di braccia aperte come ad accogliere il nuovo anno appena arrivato! Piccolo infortunio a parte, con l’inizio del nuovo anno è ricominciata anche la diatriba legata che vede Amber contro l’ex fidanzato Johnny Deep accusato di averne abusato fisicamente e mentalmente.

Amber Heard: “la realtà di Johnny Depp oscilla”

Stando ai documenti depositi presso la corte dove è in corso il processo tra Amber Heard e Johnny Depp si legge: “La relazione di Johnny con la realtà oscilla, a seconda della sua interazione con alcol e droghe”. Non è un segreto che in passato l’attore della saga “I Pirati dei Caraibi” ha fatto uso di sostanze stupefacenti e alcol; un periodo buio che però avrebbe avuto delle conseguenze sul rapporto con l’attrice che ha accusato l’attore di essere “paranoico, aggressivo e violento”. Gli avvocati di Depp però si difendono dicendo: “non ha senso eseguire un test oggi quando ormai il passato della coppia è passato. È un’idea assurda che un IME ora farebbe luce sullo stato mentale del signor Depp al tempo della bufala dell’abuso della signora Heard nel 2016. Lo sforzo della signora Heard percorre un percorso logoro di colpa della vittima usando il pretesto della salute mentale”. Amber e Johnny si sposano il 3 febbraio del 2015 ma dopo soli 15 mesi i due decidono di separarsi. Fin qui nulla di strano, non è la prima volta che nel mondo di Hollywood succedono cose del genere. Sta di fatto che contemporaneamente al documento del divorzio, Amber accusa Johnny di violenze fisiche e psicologiche.

Il padre di Amber Heard: “Johnny Depp le sta rovinando la carriera”

Johnny Depp si è prontamente difeso alle pesantissime accuse della ex moglie Amber Heard dicendo: “I suoi lividi sono finti, era lei che picchiava me! E’ un’abile operazione di make up”. La Heard replica pubblicando una lettera sul Washington Post in cui accusa l’ex marito di violenze domestiche e persino di essere stata minacciata di morte. A quel punto Depp decide di farle causa per diffamazione con tanto di richiesta di risarcimento di 50 milioni di dollari. La diatriba è ancora in corso, ma intanto spuntano nuove scottanti rivelazioni come quella di David Killackey, proprietario di un’azienda che ha ha fatto dei lavori sulle auto degli attori. “Durante le mie riparazioni e modifiche, ho ricevuto molti sms e telefonate dal papà di Amber, David Heard. Dopo la separazione tra Amber e Depp, il signor Heard covava molto rancore nei confronti di Depp” sono state le parole di Killakey. Ma negli ultimi mesi anche David, il padre di Amber Heard ha puntato il dito contro Johnny Depp dicendo: “sta rovinando la carriera della mia bambina e le sta tagliando le gambe a Hollywood. Quando lo vedrò gli farò il c**o. Io sono del Texas, e gli uomini del Texas hanno dei calibro 45, e Johnny assaggerà il mio”.



