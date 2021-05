Amici 2021 Serale, vincitore e pagelle/ Giulia trionfa tra meriti e poche sorprese

Amici 2021 Serale, una finale senza colpi di scena

La finale del serale di Amici 2021 regale poche sorprese. I pronostici si sono tutti concretizzati – Giulia Stabile ha vinto -, portando ad una sfida priva di emozioni eclatanti e, dunque, abbastanza lineare. A deludere però è in primis un regolamento che mira a far arrivare in finale un ballerino e un cantante, abbandonando il format finora utilizzato. Una decisione parecchio discussa sul web, soprattutto perché ha fatto sì che i due finalisti si esibissero tanto, forse troppo, dando ben poca luce agli altri allievi e soprattutto negando loro la possibilità di giocarsela, almeno in finale, come preferivano, senza le imposizioni della produzione. Avremmo potuto così assistere a sfide inedite e non ad una sfilza di esibizioni a favore di un televoto che aveva già chiaramente espresso le sue preferenze in tutti i precedenti mesi di Amici 2021.

Le pagelle della finale degli allievi del serale di Amici 2021

Continuiamo le nostre pagelle della finale del serale di Amici 2021 con gli allievi che si sono esibiti nel corso della puntata.

SANGIOVANNI – Il cantante non sorprende, si conferma. Che la sua penna fosse la preferita di questa edizione era cosa ormai ben nota, e i numerosi premi conquistati non hanno fatto che ribadirlo. La freschezza di Sangiovanni è innegabile e merita di avere uno spazio tutto suo nell’attuale panorama musicale. VOTO 7,5

DEDDY – Il quinto finalista a sorpresa di questa edizione di Amici ci mette il cuore fino alla fine. Le possibilità di arrivare alla vittoria finale non erano tantissime, stando ai pronostici, ma il cantante non si è fatto abbattere dalle statistiche. Ha riproposto i suoi inediti con un unico pensiero: sfruttare questo ambito palco fino alla fine. Partito insicuro e spesso poco convinto delle sue capacità, Deddy conclude il suo percorso consapevole di ciò che vale. VOTO 6,5.

ALESSANDRO –Stupisce che la finale non abbia premiato in alcun modo un talento come lui. Il ballerino è sicuramente uno degli allievi più forti di questa edizione e l’impressione è che sia stato sottovalutato o comunque talvolta oscurato, ingiustamente, da altri particolarmente messi in luce. Di certo questo per lui è solo l’inizio di un luminosissimo cammino. VOTO 8.

AKA7EVEN – Arriva sul palco della finale con i piedi ben piantati per terra e consapevole che, nonostante la voglia di arrivare in finalissima, le possibilità sono a suo sfavore. Aka però arriva sul palco molto carico e con la voglia di divertirsi prima di tutto e ci riesce. Peccato per le poche esibizioni. Un percorso comunque in crescita, nonostante i momenti di crisi e lite con la Pettinelli. VOTO 7.

GIULIA – Concludiamo con la vincitrice (annunciata da mesi) di questa edizione. Sì, è vero, la vittoria della ballerina l’avevano pronosticata in tanti, d’altronde Giulia non piace solo per come balla ma piace perché è Giulia. La sua risata contagiosa, la sua insicurezza, la difficoltà di accettarsi sono state uno specchio per molte telespettatrici di Amici. Giulia vince perché incarna anche la genuinità oltre che il talento, la difficoltà di essere se stessi, accettarsi e, al contempo, di essere tanto forti da riuscirci. L’impegno e il sacrificio di annullare ogni incertezza quando si è sul palco. Dunque sì, seppur scontata, questa vittoria non può che sembrarci più che giusta, soprattutto ora. VOTO 9

