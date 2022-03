Amici 21 serale 2022, le pagelle delle squadre/ Sorprende la coppia Zerbi-Celentano

Amici 21 serale 2022: scopri le pagelle de Il sussidiario.net

Si fa sempre più vicina la data del via al serale di Amici 21 e, intanto, dopo la chiusura degli appuntamenti domenicali volti alla selezione dei concorrenti magliati (registratasi all’ultimo appuntamento pre-serale di domenica 6 marzo), va in onda un speciale tv, sulla cui base si delinea un primo bilancio consuntivo con pagella per ciascuna delle squadre competitor ammesse alla nuova fase del talent, in arrivo. Il nuovo slot domenicale di Amici 21 è previsto per questa domenica 13 marzo 2022 ed è coperto dallo speciale Amici verso il serale, così come annunciato in una comunicazione online diramata via social da Elisabetta Soldati.

Serale Amici 21: squadra Veronica Peparini w Anna Pettinelli

In occasione del daytime settimanale di Amici 2022 trasmesso su Canale 5 e in streaming su Mediasetplay.it e Wittytv.it si è ufficializzata la prima squadra, capeggiata dal duo Veronica Peparini e Anna Pettinelli, che rispettivamente coprono il ruolo di insegnante di ballo e insegnante di canto. Ad aggiungersi al team “girl power” delle maestre, sono i rispettivi pupilli ballerini della Peparini John Erik, Dario e Alice e i cantanti allievi della Pettinelli Albe e Crytical, per un totale di 7 elementi: 5 talenti + 2 insegnanti. Un team “colorato” -come lo definiscono le timoniere Pettinelli e Peparini- che fa della versatilità la sua arma per antonomasia: si spazia dallo stile hip-hop di John alla metamorfosi di Alice in continua evoluzione, nel suo passaggio da ex ginnasta a ballerina, dal pop elettronico di Albe al rapper di Crytical, passando per l’inconfondibile dote di interpretazione che contraddistingue il talento di Dario nel ballo.

Voto di ammissione al serale della prima squadra: 8!

Serale Amici 21: squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Come rivelano le anticipazioni tv riprese da Biccy, poi, la seconda squadra ammessa al serale Amici 21 è capeggiata dall’insegnante di canto Rudy Zerbi e l’insegnante di ballo Alessandra Celentano e accoglie gli allievi cantanti del primo, LDA, Luigi, Calma e Gio, e gli allievi ballerini della seconda, Leo, Michele e Carola, per un totale di 9 elementi: 7 talenti + 2 insegnanti. La seconda squadra, a livello numerico, può dirsi la favorita tra i team competitor ammessi al serale, e vanta un primo record assoluto registrato nella categoria canto: Luca D’Alessio in queste ore segna 18 milioni di ascolti su Spotify Italia con l’inedito di debutto al talent, Quello che fa male, un risultato che lo consacra come il cantante più ascoltato tra i diretti competitor nella categoria canto, del talent in corso. Nello stesso team Luigi vanta un talento poliedrico, dal momento che canta, scrive canzoni e suona la chitarra, dimostrando di essere anche un musicista. Anche Calma e Gio sono autori dei loro brani e in più quest’ultimo ha raggiunto un disco d’oro da freelancer, ossia senza l’ausilio di una casa discografica. Per il settore ballo, oltre ai ballerini classici Michele e Carola, che a detta dei più tra i telespettatori possono dirsi pronti per una carriera da professionisti, si rileva l’outsider latinista, Leo, che la Celentano ha adottato sotto la sua ala protettrice nonostante la sua non appartenenza alla categoria latino.

Voto di ammissione al serale della seconda squadra: 10!

Serale Amici 21: squadra Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro

La preannunciata terza squadra Amici 2022 serale, facente capo all’insegnante di canto Lorella Cuccarini e l’insegnante di ballo Raimondo Todaro, si compone degli allievi cantanti della prima Alex, Aisha e Sissi e gli allievi ballerini del secondo, Christian, Serena e Nunzio, per un totale di 8 elementi: 6 talenti+ 2 insegnanti. Il team vanta la peculiarità del sound internazionale che garantiscono i cantanti, alla luce del loro essere esterofili, inclini quindi alle cover di brani in lingua straniera. E anche per ciò che concerne il ballo, la squadra garantisce rimandi ai passi di danza importati dall’estero. In particolare Serena dimostra che la qualità del movimento prescinde dal peso corporeo e le logiche legate alle linee classiche- ideali concepite per un ballerino. Nunzio, nel latino, è la più grande scommessa di Todaro, dopo Mattia, che si è visto costretto a ritirarsi dallo show per un infortunio. Infine Christian possiede un’energia hip-hop innata nel suo movimento, che strizza l’occhio a quella dei ballerini ingaggiati nei tour di popstar di risonanza globale, del calibro di Britney Spears, Justin Timberlake, Madonna e Justin Bieber, e sarà per certo in grado di assicurare uno show iconico ai telespettatori di Canale 5.

Voto di ammissione al serale della terza squadra: 9

Amici 21 serale 2022, spuntano la data di inizio e le altre novità: le valutazioni pre-serale

Nell’atteso serale Amici 21, nulla sarà dato per scontato. Esso intratterrà i telespettatori tv con 9 puntate in programmazione per la prima serata del sabato di Canale 5, ciascuna delle quali registrerà 2 o in alternativa 3 eliminazioni previste per i talenti concorrenti dallo show, fino alla puntata finale. Quest’ultima potrebbe non essere confermata -come previsto da calendario rispetto alla data di partenza del serale- per il 14 maggio 2022, quando su Rai Uno si trasmetterà il “grand final” degli Eurovision song contest di Torino, dove a rappresentare l’Italia sarà il duo vincitore di Sanremo 2022, Mahmood & Blanco. Nel frattempo, i bookmakers scommettono sul possibile vincitore finale di Amici 21… Chi sarà ad aggiudicarsi l’ambito montepremi?

