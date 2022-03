Amici 21 serale 2022, sfide canto: Albe vs. LDA/ “Sfido l’antico con il moderno”

Amici 21 verso il serale, tempo di guanti di sfida: Anna Pettinelli schiera Albe contro LDA

Si avvicina il via al serale di Amici 21, previsto per il 19 marzo 2022 su Canale 5, e intanto nel daytime in onda il 14 marzo 2022 si delineano i primi guanti di sfida che i timonieri delle 3 squadre ammesse alla competizione del sabato sera schierano contro i rispettivi rivali, per il primo appuntamento della nuova fase tv del talent. Per ciò che il canto, la timoniera della squadra capeggiata con Veronica Peparini, Anna Pettinelli, avanza un’azione “kamikaze” schierando due guanti di sfida: manda in “guerra” i pupilli Crytical e Albe rispettivamente contro Alex e LDA. E particolarmente infuocata si fa la sfida lanciata a LDA al secolo Luca D’Alessio, dal momento che la voce Rds critica il figlio di Gigi D’Alessio, dandogli dell’antico dal punto di vista della scrittura.

Amici 21 serale 2022, classifica stream su Spotify/ Chi primeggia tra LDA, Albe?

“Credo che un giovane artista debba saper scrivere con la lingua della propria generazione e non rifarsi alla generazione vecchia, passata. LDA sembra un 40enne nel corpo di un 20enne e scrive in modo polveroso e antico, Albe invece è moderno”, sentenzia la voce Rds nella sua dichiarazione di “guerra” al team capeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ma pronta è la reazione di LDA (record di stream di Amici 21, ndr), il mittente del guanto di sfida, che apprende dell’avanzata della Pettinelli da un rvm: “Io difendo la mia scrittura, dal momento che ho affrontato temi impegnati, scrivendo sull’amore, l’Alzheimer… etc…”.

Amici 21 serale 2022, Alberto Urso anticipa il vincitore/ "Tutti bravi, ma vincerà lui"

Anna Pettinelli, dal suo canto, avanza il guanto di sfida tra Albe e LDA, sulle note di Take you dancing di Jason Derulo, mirando quindi a quello che -a suo avviso- sarebbe un punto debole di LDA, ovvero l’inglese.

Crytical vs. Alex: è “guerra” ad Amici 2o22 in vista del serale

L’avanzata di Anna Pettinelli, in vista del primo appuntamento serale di Amici 21, prosegue inoltre con un altro guanto di sfida che schiera il pupillo di quest’ultima, Crytical, contro Alex (membro del team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, ndr), sulle note di Generale, un brano di Francesco De Gregori che -su richiesta della voce Rds- va rivisitato con l’aggiunta di barre personali sul tema della “guerra”. Questo alla luce dei tempi che corrono oggi, dal momento che il mondo intero è in forte preoccupazione alla luce della dichiarazione di guerra avanzata dalla Russia all’Ucraina. Entrambi i guanti lanciati nel canto prevedono una sfida sulla scrittura creativa, per cui i concorrenti chiamati in “guerra” al serale sono tenuti ad aggiungere delle barre personali ai testi originali delle canzoni assegnate.

Concorrenti Amici 21 serale 2022, le pagelle/ Vincente l'alleanza Gio-LDA

Che i team sfidati, ovvero il team LDA e il team Alex, possano rifiutare i guanti di sfida? Nel frattempo tra i telespettatori c’è chi insorge contro l’avanzata Pettinelli, come si rileva sal guente commento social aggregante rilasciato sulla pagina Instagram di Amici: “La Pettinelli in 5 minuti ha già mandato 2 guanti, uno più ridicolo dell’altro!”

Staremo a vedere, quindi, cosa accadrà al primo serale targato Amici 21.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)





© RIPRODUZIONE RISERVATA