Amici 22: Cricca dedica a Isobel il suo inedito/ “In questa lunga notte vorrei…”

Amici 22, scatta il bacio tra Cricca e Isobel: “Sei bellissima…”

Si sa, oltre a sfornare incredibili talenti, Amici di Maria De Filippi da vita anche a meravigliose storie d’amore. Quest’anno in particolare se ne sono viste molte, l’ultima sembra essere quella tra il cantante Cricca e la bellissima ballerina Isobel. Nell’ultima puntata, andata in onda ieri, Cricca per conquistare la sua bella Isobel le ha dedicato il suo nuovissimo inedito intitolato Australia, non a caso luogo di provenienza della ragazza.

Ma andiamo con ordine: i due nelle ultime settimane si sono avvicinati sempre più dando vita a un legame veramente speciale. Quella nata come una semplice amicizia si è presto tramutata in altro, specialmente da quando Cricca è rientrato in gioco dopo aver vinto la sfida contro Valeria. Da circa un mese infatti, tra i due, l’amicizia ha lasciato il posto ad altro, i due passano moltissimo tempo insieme scambiandosi cocolle e abbracci e, proprio qualche settiamane fa, tra loro è scattato anche il primo bacio. I due si stavano scambiano effusioni sul divano quando lui le ha confessato: “Sei bellissima”, e stringendola l’ha baciata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Amici 22, Cricca dedica a Isobel il suo inedito Australia: “Io sono sempre quello che non si arrende…”

È così che è nata l’ennesima coppia ad Amici di Maria de Filippi 2022. Sono il cantante Giovanni Cricca, in arte Cricca, e la ballerina, Isobel Fetiye Kinnear. Nell’ultimo pomeridiano andato in onda ieri pomeriggio, ha avuto luogo una gara inediti. Cricca ha ovviamente partecipato con il suo nuovissimo brano Australia che, per l’occasione, ha deciso di dedicare alla sua bella Isobel…

“Vorrei tornare a ballare con te, in questa lunga notte, lasciare tutto quello che alla fine non mi serve, per ritornare a ballare con te in questa lunga notte, io son sempre quello che alla fine non si arrende…”, così recita il ritornello. Il nuovo singolo dell’allievo di Lorella Cuccarini sembra già piacere molto al pubblico, chissà se sarà questo ad assicurargli, una volta per tutte, l’ingresso al serale… Nel frattempo, ecco il video dell’esibizione:













