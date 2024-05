AMICI 23 SERALE 2024/ Anticipazioni registrazione 12 maggio, eliminato e finalisti: Marisol a rischio?

Amici 2024, anticipazioni semifinale serale 12 maggio 2024: vincitore di ballo anticipato?

Non è da escludere che la semifinale di Amici 2024 abbia più di un eliminato. Se infatti ricordiamo la finale dello scorso anno, sono stati in quattro gli allievi a sfidarsi. Certo è che l’anno prima ancora sono stati in sei, dunque non è da escludere che Amici 23 veda una finale a 5. Se così non fosse, e si tornasse a gareggiare in quattro, non è da escludere che si possa arrivare alla proclamazione del vincitore del circuito danza.

Certo, ciò che tutti si aspettano è un faccia a faccia definitivo tra Dustin e Marisol, una sfida, dunque, tutta tra ballerini. Ma non possiamo escludere l’eliminazione di uno dei due nel corso della semifinale contro un cantante in gara. Una possibilità che deluderebbe gran parte dei telespettatori di Amici 2024, secondo i quali la sfida Dustin Vs Marisol è tra le più attese di questa edizione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi saranno i finalisti?

Oggi 9 maggio 2024 si tiene l’ultima registrazione del serale di Amici 2024. Siamo arrivati alla semifinale di Amici 23, durante la quale Maria De Filippi proclamerà i finalisti di questa edizione, che si sfideranno per l’ultima volta nella finale del 18 maggio che sarà in diretta. Ricordiamo che la registrazione di oggi andrà in onda non sabato 11 ma domenica 12 maggio 2024, sempre in prima serata (ecco perché).

Il format della semifinale è sempre lo stesso: le squadre in gara tornano a sfidarsi di fronte alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. A loro il compito di assegnare i punti ad ogni manche e decidere, alla fine delle varie sfide, l’eliminato della puntata e, dunque, i finalisti.

Amici 23, anticipazioni serale: sfida tra sole due squadre

Sarà una semifinale di Amici 2024 molto particolare, visto che sarà giocata tra solo due squadre. Con l’eliminazione di Martina Giovannini nella scorsa puntata del serale di Amici 23, la squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli è uscita definitivamente dai giochi, non avendo più allievi da schierare. Questo vuol dire che tutta la semifinale sarà giocata dalle squadre di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, e Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

I concorrenti rimasti in gara ad Amici 2024 e, dunque, possibili finalisti di questa edizione sono: Dustin, Marisol, Holden e Petit per i Zerbi-Cele (che hanno ancora tutti i ragazzi della loro squadra); Mida e Sarah per i CuccaLo. Non è ancora chiaro se la finale sarà in cinque, come capitato in passato, o in 4 come accaduto lo scorso anno. Di certo sarà Maria De Filippi ad annunciarlo all’inizio della semifinale.

I guanti di sfida della semifinale di Amici 2024

Cuccalo e Zerbi-Cele sono pronti a portare sul palco della semifinale di Amici 2023 tre manche senza esclusione di colpi, durante le quali non mancheranno guanti di sfida. Lorella Cuccarini, durante la settimana, ha inviato a Petit un guanto di sfida sulla versatilità e lo staging, che vedrà l’allievo di Zerbi sfidare Sarah. I due dovranno esibirsi in due canzoni molto differenti tra loro, che potranno riarrangiare e riscrivere a proprio piacimento, senza però cambiare il ritornello.

Sarà curioso scoprire se Holden sarà nuovamente chiamato al centro dello studio del serale di Amici 23 per un guanto di sfida, visto quanto accaduto la scorsa settimana. Ora che ha concluso i lavori per il suo EP, l’allievo si metterà alla prova anche per conquistare un posto in finale?

Ultimo guanto di sfida tra prof al serale di Amici 2024

E non mancherà, nel corso della semifinale di Amici 2024, il guanto di sfida tra professori. Sarà l’ultimo di questa edizione e, come testimoniato da Lorella Cuccarini, le prove hanno avuto inizio già da giorni. Chi si aggiudicherà la vittoria finale?

Ricordiamo che – salvo cambiamenti voluti per la semifinale – ogni manche, per un totale di tre, porterà all’eliminazione provvisoria da Amici 23 di un allievo. Alla fine della tre manche del serale di Amici 2024 ci sarà un’eliminazione definitiva. I tre a rischio si sfideranno sul finale di puntata. La giuria deciderà di salvarne uno subito, poi decreterà l’eliminato della puntata, annunciato come sempre in casetta da Maria De Filippi.











