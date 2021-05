Amici: Deddy, video inediti Il cielo contromano, 0 passi/ Primo album e un disco d’oro

Da Amici 2021 alla Warner Music Italy, il futuro di Deddy

Gli inediti di Deddy fanno parte del suo primo progetto discografico, che si intitola come il singolo che lo ha portato al successo ad Amici 2021, ovvero ”Il cielo contromano”. Il giovane cantante ha firmato il suo contratto discografico con la Warner Music Italy, etichetta che ha ingaggiato insieme a lui anche Tancredi. L’album arriva un giorno prima della finale del talent e Deddy lo ha presentato ai suoi fan con un post su Instagram in cui mostra la copertina e scrive: ”Nel dirvelo mi sento volare, in cielo tra le nuvole, come nella copertina”. E’ davvero una grande soddisfazione per lui che a 18 anni lavora come barbiere e sogna di fare il cantante.

Parlando di sè ha detto che scrive canzoni da 6 anni, e tutto nasce perché è l’unico modo che ha trovato per sfogarsi e per parlare di quello che prova. Da poco ha iniziato anche a studiare canto e pianoforte e crede che sia la scrittura il suo punto di forza. Rivela anche che scrive principalmente di sera altrimenti non riesce a dormire. Arrivato alla finale adesso Deddy sogna in grande anche se si mostra sempre molto modesto, autocritico e senza grandi aspettative. Durante il suo percorso all’interno della scuola di Amici ha avuto l’occasione di pubblicare quattro inediti: Il cielo contromano, Parole a caso, Ancora in due e 0 passi. Questi pezzi, insieme ad altri, compongono la tracklist del suo primo Ep.

Deddy: il successo de ”Il cielo contromano”

Deddy ha raggiunto una gran fetta di fan grazie a ”Il cielo contromano”, il suo primo inedito presentato ad Amici 2021. E’ una delle sette tracce del suo album di debutto e la canzone che gli ha permesso di raggiungere la certificazione di disco d’oro. Forse è il pezzo più romantico di tutto il disco, sicuramente la possiamo definire come una ballad d’amore ed emozionante. Con questo suo primo progetto lavorativo Deddy mostrerà a tutti il suo talento, la sua personalità e la sua abilità nello scrivere. I brani sono infatti tutti collegati da questo fil rouge che è la sua voglia di cantare.

A proposito della canzone ”Il cielo contromano”, durante un day time abbiamo potuto vedere il momento in cui è stato comunicato il disco d’oro al diretto interessato. La produzione di Amici, con la complicità dei compagni di avventura di Deddy, gli hanno messo in atto però uno scherzo, gli hanno fatto credere infatti che le certificazioni riguardassero solo Sangiovanni e Aka7even. Quest’ultimo, mentre festeggiavano il suo platino, lo stuzzicava per provocargli una reazione, cosa che è avvenuta. Deddy si è poi sfogato con il ballerino Alessandro dimostrandosi deluso e amareggiato. Fino a quando scopre che era tutto uno scherzo venendo chiamato in sala Tim, dove riceve finalmente la bella notizia.

Deddy con ”0 passi” ha milioni di ascolti

Il suo più recente inedito è invece ”0 passi”, che al momento si trova in cima alle classifiche delle maggiori piattaforme di streaming musicale. Conta oltre 7 milioni di ascolti solo su Spotify. Chi ha seguito Amici 2021 sin dall’inizio sa che Deddy ha una relazione con la ballerina Rosa Di Grazia, uscita durante una delle puntate del Serale. Questa canzone è una lettera d’amore proprio per lei, i riferimenti alla loro storia sono palesi e le parole del testo fanno inoltre capire il modo in cui ha cambiato il ragazzo. Sempre d’amore canta in ”Ancora in due”, altro singolo presentato ad Amici e in cui Deddy cerca di riconquistare la donna amata con questi versi ‘‘Ti chiamo con la vecchia scusa di quel cornetto che ti piace tanto e vengo a dirti che va tutto bene, che non mi sei mancata mai. Ma se vuoi ritorniamo ancora in due”.

A comporre la tracklist del disco c’è poi l’inedito ”Parole a caso”, in cui invece viene raccontata una relazione finita. Qui il protagonista maschile della storia non prova solo nostalgia ma anche molta rabbia per come si è concluso il rapporto con la sua metà. L’Ep del giovane artista presenta così al suo interno queste canzoni: La prima estate, Il cielo contromano, 0 passi, Ancora in due, Come mai, Parole a caso, Buonanotte. Di seguito una delle esibizioni portate al Serale da Deddy di ”0 passi”.





