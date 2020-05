Amici Speciali, pagelle e finalisti/ Maria De Filippi fa il botto ma si becca le uova

Pubblicità

Irama, Alessio, Stash e Michele Bravi finalisti di Amici Speciali

La semifinale di Amici mette un po’ in disparte la parte dedicata a scherzi e al divertimento dei giudici per dare maggior spazio alla gara tra i 12 concorrenti, anche perché questa volta ci sono le eliminazioni e sono addirittura otto. Quattro i finalisti, uno eletto ad ognuna delle quattro manche della semifinale. Tre contro tre per la prima manche che vede trionfare la squadra Bianca. Un commosso ed emozionato Michele Bravi ringrazia Maria De Filippi per avergli teso la mano, prima di scoprire che è proprio lui il primo finalista. L’umiltà e il talento del cantante, che questa sera ha riproposto il suo nuovo singolo, meritano stavolta il nostro 9. Dopo la vendetta organizzata da Sabrina Ferilli ai danni dell’amica Maria De Filippi, riprende la gara con una seconda manche senza esclusione di colpi. Una menzione speciale va al duetto di Stash e i The Kolos con Irama su “Numb” dei Linkin Park che conquista pubblico e giuria. Un 8 per le performance di Irama e un 8.5 per l’inarrestabile Stash.

Pubblicità

Amici Speciali, dalla pole dance di Eleonora Abbagnato alla vendetta di Sabrina Ferilli

Sono proprio Stash e i The Kolors a conquistare l’ultimo posto nella finale di Amici Speciali, grazie anche al voto di Irama che ammette “Se lui non ci fosse nemmeno io meriterei di essere in finale”. Prima di Stash a conquistare la finale è un ballerino che ha ricordato a tutti il suo grande talento: Alessio Gaudino. “Merita una seconda chance!” hanno infatti dichiarato all’unisono i suoi compagni. Un 8 anche per lui. E non sono mancati momenti divertenti in questa semifinale di Amici Speciali. Non solo la vendetta della Ferilli ma anche la pole dance di Eleonora Abbagnato (che merita un 10!) e la nuova sfida di imitazioni tra Gerry Scotti e Giorgio Panariello. La semifinale risulta, sicuramente, la puntata finora più appassionante di questa edizione di Amici Speciali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA