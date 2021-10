Andrea Casalino a Miriana Trevisan/ “Mi provocavi lasciando indumenti in bagno…”

Botta e risposta in diretta tra Andrea Casalino e Miriana Trevisan. Alfonso Signorini, prima di lasciare la parola ai protagonisti, mostra un articolo del Messaggero dal titolo “GF Vip, Miriana e Nicola è amore? Andrea Casalino: “Ci crede solo lui. A lei piaccio io, non è successo nulla perchè l’ho frenata“. “Andrea ti freni da solo di solito nel senso che sei molto rigido” – ha prontamente replicato la Trevisan, ma dallo studio Casalino ha ribattuto: “Ti spiego durante un’intervista mi avevano detto che mi ero innamorato di te e ho voluto specificare questa cosa che, in realtà, non ero innamorato e ho detto che c’era una curiosità tra di noi, un pò di provocazione e un gioco di battute”. “Semplicemente tu hai raccontato che ti piace la cosa a tre” ha rivelato la Trevisan.

Andrea Casalino dallo studio però si è difeso: “Parliamo di battute e di cose che tu hai detto prima di uscire tra cui ‘io a te non piaccio’. Girano i video delle battutine, degli indumenti personali in bagno, il dormire insieme in camera. C’erano delle battute, delle provocazioni, guarda che ci sono i video, non mi sto inventando nulla”.

Cosa è successo fra Andrea Casalino e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip?

Di fronte alla rivelazione di Casalino sugli “indumenti in bagno”, Alfonso Signorini ha chiesto: “Cos’è successo in bagno?”. “C’erano delle battute, delle provocazioni“, ha aggiunto ancora l’attore mentre Miriana Trevisan,dopo una risata, si è detta “preoccupatissima”. Casalino, inoltre, : “se una donna è presa un pò non ha quel tipo di comportamento. Credo in Nicola e meno in Miriana. C’è un po’ di strategia per avere qualche attenzione in più. Le fa gioco nel programma, ma non c’è niente di male”, ha aggiunto ancora Casalino.

“Sei un uomo molto gentile, garbato, romantico, sei l’uomo per me“, ha concluso la Trevisan con ironia. La reazione di Nicola Pisu, invece, ha chiuso così l’argomento: “Non è così, ha bisogno dei suoi tempi”.



