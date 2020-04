Andrea Damante, dal tradimento all’amore/ “Giulia De Lellis? Non l’ho mai dimenticata” (Verissimo)

ANDREA DAMANTE A VERISSIMO PER RIVELARE LA VERITA’ SU GIULIA DE LELLIS?

Andrea Damante sarà ospite a Verissimo oggi proprio come Giulia De Lellis, solo un caso? No, chi li segue lo sa bene alla luce delle ultime novità Il programma di Silvia Toffanin usa la scusa della quarantena e della curiosità di capire come stanno passando questo periodo insieme per cercare di capire, invece, cosa ci sia tra loro, ne siamo certi e sicuramente lo speriamo. I fan per primi si sono accorti che Andrea Damante non era più nella sua casa di Milano e nemmeno nella sua Verona ma che si trovava in una casa nuova e, soprattutto, che aveva in comune molto con Giulia De Lellis. E’ iniziata così la riscossa dei fan dei Damellis che non ci hanno messo molto a fare due più due capendo subito che i due erano di nuovo insieme, almeno sotto lo stesso tetto.

ANDREA DAMANTE NON HA MAI DIMENTICATO GIULIA DE LELLIS?

Certo è presto per dire di che natura sia il loro rapporto soprattutto perché i due non si sono molto sbilanciati per dargli un’etichetta e allora dovremo attendere oggi pomeriggio per carpire dalle parole di Andrea Damante cosa sta succedendo con Giulia De Lellis e, soprattutto, il perché di questa scelta di passare la quarantena insieme. Gli indizi intanto si moltiplicano e dopo i luoghi comuni della loro casa, il Dama è arrivato a sfoggiare il cappello con la sigla della sua fidanzata, GDL, in bella vista e questo ha fatto impazzire i fan. Già nei mesi scorsi, proprio l’influencer, prendendo parte a Verissimo aveva raccontato: “Siamo rimasti in buoni rapporti. Oltre alle corna, ovviamente, c’è stato dell’altro, inevitabilmente c’è un legame tra di noi. Non siamo amici però. C’è stato un legame importante in passato e quindi è rimasto un bel ricordo”.

ANDREA DAMANTE BOCCIA IL LIBRO DELLA SUA EX MA…

Alla sua rivelazione aveva risposto poi Andrea Damante dicendosi un po’ ferito da quello che la sua ex aveva scritto nel suo libro, convinto che tutto sia stato un po’ ingigantito solo per gossip: “Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo. […] Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti….Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita. Alcune frasi mi hanno dato molto fastidio“. Sicuramente però quello che provato in quel momento non ha mai preso il posto di quello che provava perché, nonostante tutto, ha provato a rimettere insieme i pezzi e proprio a Verissimo aveva rivelato che lei, in fondo, è la donna più importante: “Nella vita non si sa mai. Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. E’stata una storia bellissima”.Ci sarà modo per Andrea Damante di spiegare quello che sta succedendo in questi giorni?



© RIPRODUZIONE RISERVATA