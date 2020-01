Andrea Damante, ex fidanzato Giulia De Lellis/ “lo avrei sposato però mi ha tradito”

Andrea Damante è l’ex fidanzato storico di Giulia De Lellis, la influencer ospite della puntata di sabato 25 gennaio 2020 di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un amore importante quello che ha legato l’ex tronista e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che si sono conosciuti proprio all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Una complicità e curiosità che ha spinto il bel dj veronese a scegliere la “ragazza di periferia” che, dopo aver conquistato il suo cuore ha conquistato anche il cuore del pubblico italiano. La De Lellis, infatti, è diventata una vera e propria celebrity star su Instagram da più di 4 milioni di follower, ma purtroppo la storia con Damante è naufragata per una serie di motivi, anche se c’è chi parla di ripetuti tradimenti. Tutta la verità la De Lellis l’ha voluta raccontare e condividere nel suo primo libro dal titolo “Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)” a conferma delle indiscrezioni che vorrebbero la storia tra i due finita proprio per le corna.

Giulia De Lellis: “Andrea Damante mi ha tradito”

All’interno del libro, Giulia De Lellis punta più volte il dito contro l’ex fidanzato Andrea Damante. “Ho preso tre chili. Se sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta, invece delle verdure al vapore… Se scoprisse che non m’alleno da settimane. Mi biasimerebbe come se fossi un caso umano, uno scarto della civiltà. Invece sto da Dio, tiè” scrive in un estratto che farebbe pensare che l’ex tronista la costringesse a seguire una dieta piuttosto rigida. Ma non finisce qui, visto che la De Lellis si è tolta diversi sassolini dalle scarpe scrivendo anche: “le cornici si spezzano ma sento che non sono abbastanza appagata, vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi la PlayStation, la maledetta PlayStation! Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente provo un fremito di piacere (…) prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli (…) parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango”. Un momento di follia che ha seguito alla scoperta del tradimento da parte del fidanzato.

Andrea Damante: “ho sofferto per Giulia De Lellis”

Un tradimento che Giulia De Lellis non ha perdonato e che ha portato la ex corteggiatrice di Uomini e Donne a lasciarlo. “Ho convissuto per tre anni e veramente mi sarei sposata se non fosse finita malissimo” ha dichiarato Giulia, che non è riuscita a perdonare una serie di tradimenti commessi dall’ex tronista. Anche Andrea Damante però non ha nascosto di essere stato molto male per lei: “Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare. Giulia mi ha lasciato. C’è solo una grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato e non ho colpe”. Parole che però cozzano con quelle della influencer che parla di plurimi tradimenti. Intanto l’ex tronista ha ritrovato il sorriso accanto a Claudia Coppola, la nuova fidanzata con cui ha trascorso una bellissima vacanza alle Maldive. Un viaggio che però si è concluso nel peggiore dei modi come ha raccontato Damante sui social: “Ragà, vacanza stupenda! Però stamattina ho perso il portafogli con tutto dentro. Come al solito eh…Vabbè, ci tenevo a dirlo”.



