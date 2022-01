Andrea Iannone, le ex fidanzate/ “Relazione solo con Belen Rodriguez” e la frecciatina a Giulia De Lellis..

Pilota di Moto GP, Andrea Iannone è anche famoso per essere stato il fidanzato di due donne bellissime e molto social: Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Con la showgirl argentina, il 32enne di Vasto ha avuto una relazione lunga tre anni, dal 2016 al 2018. Come ricordano bene i fan, la notizia della loro liaison iniziò a trapelare nel mondo del gossip, per arrivare poco dopo alla conferma ufficiale, sul settimanale Chi, che diede il via a numerose copertine sulla vita insieme dei due protagonisti. In realtà Belen Rodriguez e Andrea Iannone si conoscevano già da diversi anni, visto che quest’ultimo è il migliore amico del fratello della conduttrice di Tus Que Vales, Jeremias.

Nonostante ciò, il loro avvicinamento appare comunque come qualcosa di magico. Ai tempi Belen viveva la sua prima separazione dall’ex marito Stefano De Martino e si trovava in un momento molto delicato della sua vita: il matrimonio fallito, un bambino piccolo, il successo e la visibilità alle stelle, nonché i rumors che in questi casi non mancano mai. Andrea Iannone riuscì a farle ritrovare il sorriso e a farle credere nuovamente nell’amore. I due cominciano a vedersi spesso e durante le prime settimane vengono paparazzati da soli o con alti amici e negli stessi locali.

Andrea Iannone dopo la storia finita con Belen, ne apre un’altra

Dopo l’estate del 2018 Belen decide di ufficializzare la sua relazione con il pilota, facendo una dichiarazione sul settimanale di Alfonso Signorini: “La mia situazione in amore con Andrea Iannone oggi è un qualcosa di ufficiale”. Il legame tra i due tuttavia si spezza improvvisamente nel 2018. Anno in cui la showgirl ritorna insieme all’ex marito. Che Iannone ne sia uscito a pezzi è plausibile. Rimane il fatto che appena un anno dopo, viene accostato a Giulia De Lellis.

La storia d’amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis ha davvero incuriosito gli appassionati del gossip e non solo perché arrivò in una maniera del tutto inaspettata, ma anche per tutto il contorno che si portava dietro. La presunta rivalità tra Belen e Giulia, che le porterebbe a sfidarsi a suon di numeri di follower, ne è l’elemento principale. In quel caso, in più, c’era il fatto che la seconda diventava la fidanzata di un ex della prima. Insomma, gli ingredienti per creare tensione, c’erano tutti. Alla fine Andrea Iannone e Giulia de Lellis sono stati insieme un annetto scarso. Anzi anche di meno. Tuttavia ciò non significa che la loro relazione non sia stata intensa e piena d’amore.

La frecciatina di Andrea Iannone a Giulia De Lellis

Andrea Iannone e Giulia De Lellis si dimostravano davvero innamorati e non sono mancate le voci di un loro imminente matrimonio, che poi ovviamente non c’è mai stato. Le vacanze insieme, le cene ai ristoranti, anche in questo caso, le copertine dei più celebri giornali di cronaca rosa. Tutti sognavano, osservando attraverso le foto e i video postati sui social dai protagonisti, la storia d’amore tra il pilota e una delle Influencer più importanti d’Italia. Anche questa relazione alla fine si dissolta, per motivi mai ufficializzati.

Ciò che ha sicuramente lasciato di stucco i fan di Giulia De Lellis, sono state le parole di Andrea Iannone, pronunciate durante un’intervista rilasciata a Chi, nell’autunno scorso. Riferendosi proprio alle sue ex, in particolare di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, ha dichiarato: “Sono solo due le donne famose, la maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belen. Con Giulia ci sono stato 5 o 6 mesi. Dal gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere”, la frecciatina all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è passata inosservata.

