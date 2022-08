Manuel Bortuzzo, nuova fidanzata Angelica Benevieri/ Lulù Selassié addio, il bacio…

Manuel Bortuzzo innamorato: la nuova fidanzata del nuotatore ed ex gieffino si chiama Angelica Benevieri e la conferma del loro amore arriva via social. Poche ore fa, tra le Instagram Stories di entrambi la foto di un bacio ha fatto impazzire il gossip, archiviando così definitivamente il capitolo sentimentale che Manuel Bortuzzo aveva vissuto con Lulù Selassié, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip.

Oggi il nuotatore appare più felice che mai, soprattutto sicuro di condividere con i suoi fan il dolcissimo annuncio racchiuso in uno scatto di coppia che lascia davvero poco spazio ai dubbi. Manuel Bortuzzo è fidanzato e la sua nuova fiamma accende la curiosità del pubblico, dopo le tempeste d’amore che lo avevano visto protagonista con Lulù Selassié. Per settimane, le indiscrezioni su un possibile nuovo amore nel cuore di Manuel Bortuzzo si erano rincorse senza trovare una conferma, ma ora pare che tutto sia venuto a galla e a rivelare la storia sono proprio i diretti interessati. L’immagine pubblicata sui rispettivi profili Instagram arriva al cuore dei follower sulle note di un romantico brano di Ultimo, Vieni nel mio cuore…

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri: il bacio spazza via il ricordo di Lulù Selassié

La notizia sta facendo velocemente il giro del web soprattutto perché, poco tempo dopo il naufragio della sua love story con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo si sarebbe ripromesso di mantenere assolutamente riservata una eventuale nuova relazione. Neppure il tempo di immaginarlo e siamo qui, a parlare proprio della nuova fidanzata del nuotatore che oggi, dopo aver archiviato la storia con l’ex gieffina, conferma di avere al suo fianco una persona speciale. Nessun giro di parole ma una sola, inequivocabile foto a sigillare la certezza che sì, Manuel Bortuzzo ora è innamorato e appare felicemente fidanzato.

la giornata di domani completamente svoltata da manuel bortuzzo e l’annuncio del suo nuovo fidanzamento nel pieno della notte adoro pic.twitter.com/MZVdc0uy3k — V (@harsiness) August 26, 2022

Poche ore fa, tra le Instagram Stories di Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri è spuntato uno scatto che non poteva pretendere di passare inosservato: i due insieme, stretti in un dolcissimo bacio, in un’istantanea che sbarca online sulle note di Vieni nel mio cuore, canzone di Ultimo. Al momento non è dato sapere da quanto tempo i due siano insieme, ma quel che appare chiaro è che entrambi hanno voluto ufficializzare il rapporto. Con buona pace di Lulù Selassié, ormai lontana anni luce dal cuore dell’ex concorrente del GF Vip 6…

Chi è Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzzo

La fidanzata di Manuel Bortuzzo, Angelica Benevieri, è un volto non proprio sconosciuto nella galassia social. Spulciando tra le informazioni sul suo conto reperibili online, infatti, si scopre che è una influencer piuttosto seguita e che su TikTok vanta un seguito di centinaia di migliaia di follower. Anche su Instagram Angelica Benevieri non se la cava male: il suo profilo conta decine di migliaia di follower e condivide spesso scatti della sua vita quotidiana.

In particolare uno, datato 2020, rimanda al suo profondo legame con la famiglia e specialmente con il nonno, a cui ha rivolto una tenera dedica: “Anche se non mi riconosci più, l’amore nei tuoi confronti è lo stesso di sempre e non cambierà mai. Non mi scorderò mai tutto quello che hai fatto per me, ci sei sempre stato, sapevi sempre come rendermi felice e lo continui a fare. Sono davvero fortunata ad avere un nonno come te…“. Secondo quanto riportato da BlogTivvù, Angelica Benevieri ha partecipato al programma televisivo di Cesare Bocci Imperfetti sconosciuti, ma non solo: avrebbe anche recitato nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco.

