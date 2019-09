Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ Cecilia divide la coppia? (Temptation Island Vip)

Anna Pettinelli: “Questa Cecilia gli piace molto a Stefano”

Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono una delle coppie di Temptation Island Vip 2019, il reality dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Durante la scorsa puntata la speaker di RDS ha vissuto dei momenti davvero difficili dopo aver visto un video del fidanzato vicino ad una tentatrice. La Pettinelli reagisce malissimo dandogli non solo del cogli*ne, ma scoppiando anche in lacrime. “Voi non lo conoscete ma è uno stron*, può continuare fino a domani” commenta la Pettinelli alle compagne di avventura sottolineando che il fidanzato potrebbe davvero provare un’attrazione per la tentatrice Cecilia. “Questa Cecilia gli piace molto, ha un modo di scherzare con lei classico di Stefano, non c’è bisogno della mano, dello strusciarsi, le intese si capiscono dagli sguardi. A Stefano piace molto questa ragazza, vedremo l’evolversi della questione” dice la speaker di RDS, che appare davvero preoccupata nonostante le compagne di avventure cerchino di tirarle su il morale e di farla ragionare.

Anna Pettinelli scoppia in lacrime per il fidanzato Stefano Macchi

C’è poco da fare, il filmato ha scosso nel profondo la conduttrice e speaker radiofonica. “A lui piace, poi da qui a farci qualcosa non lo so. E io che sono stata preoccupata tutta la settimana, mi sono fatta mille problemi. So che gli piace perchè il suo modo è complice, è l complicità del gioco, la modalità è quella” dice Anna Pettinelli alle amiche che cercano di consolarla ironizzando su quanto visto nel filmato. “E’ solo molto più giovane e simpatica di te, che c…o vuoi farci?” dice una delle altre fidanzate, ma la Pettinelli è davvero arrabbiata per quanto visto al punto da scoppiare in lacrime. In tanto fuori dal villaggio a commentare la partecipazione della speaker è la figlia Carolina che, durante un’intervista rilasciata al settimanale Spy, ha detto: “Quando mi hanno comunicato che avrebbero partecipato sono scoppiata a ridere. Pensavo fosse uno scherzo”.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, parla la figlia Carolina

“Prima di partire erano gasatissimi, ma ho come l’impressione che non abbiano preso in considerazione le possibili conseguenze” ha detto Carolina, la figlia di Anna Pettinelli commentando la partecipazione della madre a Temptation Island Vip con il compagno. La ragazza però spera che dopo il programma i due possano uscire insieme più innamorati di prima: “lui Fantastico. È il primo fidanzato di mamma, dopo la separazione da papà, al quale mi sono legata. È presente, sensibile. E poi è troppo simpatico”. Sulla madre, invece, ha detto: “Lei fa sempre quello che vuole e non teme alcun giudizio, io non sarò mai libera quanto lei. Vuole avere sempre ragione. E poi ha il vizio di lamentarsi. Ripete, come un disco rotto, che è stanca. Poi, se passa un solo giorno a casa, impazzisce. E’ in grado di rifare i letti con me dentro”.



